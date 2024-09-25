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Позиция президента Украины Владимира Зеленского о «принуждении России к миру» является фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для Киева. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в ходе выступления на заседании Совбеза ООН Зеленский раскритиковал тех политиков, которые хотят говорить с Путиным по вопросу завершения конфликта. Он снова призвал воспользоваться для решения проблемы его «формулой мира». После он призвал подготовить второй саммит мира по Украине, на который пригласил Китай и другие азиатские страны, Бразилию, США и страны Латинской Америки.
Песков заявил, что призыв Зеленского о принуждении России к миру является фатальной ошибкой и глубочайшим заблуждением, которые без сомнения будут иметь последствия для киевских властей.
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