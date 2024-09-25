Песков отверг обвинения в якобы нарушении Устава ООН

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Россия не согласна с обвинениями в свой адрес о якобы нарушении Устава ООН. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он заявил, что Москва неоднократно заявляла, что не согласна с такой позицией, которую пытается продвинуть Запад. Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами, прописанными в международном праве, защищая свои законные интересы.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что действия России якобы нарушают Устав ООН и разрушают будущее организации.
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Анастасия Чинкова