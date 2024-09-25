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Песков отверг обвинения в якобы нарушении Устава ООН

25 сентября 2024, 13:25
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия не согласна с обвинениями в свой адрес о якобы нарушении Устава ООН. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.


Он заявил, что Москва неоднократно заявляла, что не согласна с такой позицией, которую пытается продвинуть Запад. Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами, прописанными в международном праве, защищая свои законные интересы.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что действия России якобы нарушают Устав ООН и разрушают будущее организации.

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Участник СВО и программы «Время героев» возглавил городскую думу Нижнего Новгорода
Участник программы «Время героев» Чинцов стал главой думы Нижнего Новгорода
25 сентября 2024, 13:01

Фото: медиасток.рф

Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в Telegram-канале программы обучения для бойцов и ветеранов СВО.
Отмечается, что такое решение было принято депутатами в ходе первого заседания городской думы в среду, 25 сентября. На прошедших в сентябре выборах Чинцов с большим отрывом от конкурентов одержал победу по одномандатному округу №30 в Советском районе.

Чинцов прокомментировал своё назначение на пост главы городской думы. Он подчеркнул, что это огромная ответственность, но он готов вместе с командой депутатов работать на благо Нижнего Новгорода. Сейчас он уже многое узнал о работе, но ещё немало предстоит в ходе выполнения обязанностей.

Изначально Чинцов строил военную карьеру. С 2022 года он был начальником разведки – замначальника штаба по разведке танковой армии. За всё время службы он был трижды удостоен ордена Мужества, получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другие награды.

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#пост
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Кто главный: политолог указал на соперничество Украины и Польши и важное решение США
Политолог Жарихин: Украина и Польша ждут решения США о том, кто из них главный
25 сентября 2024, 12:38

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Отношения между Украиной и Польшей зависят от решения США по поводу того, кто из них главный. Об этом заявил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, слова которого приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что отношения Киева и Варшавы носят, скорее, «ревностный» характер. Страны, по его словам, ревнуют друг друга к США и пытаются получить статус «любимой жены». Однако серьёзных столкновений внутри этого «гарема» вряд ли стоит ждать.

Жарихин также добавил, что Польша просчиталась, полагая, что США будут управлять Украиной с её помощью, а самостоятельно.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киеву следует учитывать своё прошлое в годы Второй мировой войны, в том числе коллаборационизм с нацистской Германией и участие в Холокосте.

Также он подчеркнул важность заинтересованности Украины во взаимопонимании с Польшей во всех вопросах, включая исторические.

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#политика
#страны
#власть
#отношения
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Правительство Словакии получило конверт с пулей, адресованный премьер-министру Фицо
В Словакии получили конверт с пулей, адресованный премьер-министру Фицо
25 сентября 2024, 11:56

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Канцелярия правительства Словакии получила конверт на имя премьер-министра страны Роберта Фицо, в котором лежала пуля. Об этом сообщает портал Plus 7 dní.
Отмечается, что канцелярия во время проверки почты, предназначенной Фицо, наткнулась на конверт, который привлёк внимание сотрудников. Проверив его на рентгене, они обнаружили, что внутри лежит патрон.

В настоящее время этим инцидентом занимается полиция.

Напомним, что 15 мая этого года на Фицо было совершено покушение. Неизвестный выстрелил в него на выездном заседании правительства Словакии в городе Гандлова. Премьер был ранен и длительное время проходил лечение. Полицейским удалось оперативно установить личность стрелка. Им оказался писатель Юрай Цинтула, которого отправили в СИЗО.

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#политика
#опасность
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Проект об ответственности за пропаганду «чайлдфри» внесут в Госдуму 25 сентября
Аиткулова: проект об ответственности за пропаганду чайлдфри внесут в ГД в среду
25 сентября 2024, 11:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

Соавтор проекта, депутат ГД Эльвира Аиткулова заявила, что законопроект об ответственности за пропаганду идеологии «чайлдфри» внесут в Госдуму в среду, 25 сентября. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что данный законопроект разрабатывался совместно с депутатами фракции «Единая Россия». По словам Аиткуловой, закон будет предусматривать ответственность в отношении тех, кто распространяет информацию, «формирующую установку на бездетность».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о штрафах за пропаганду движения чайлдфри. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне.

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#выбор
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Руководство немецкой партии «Зелёные» в полном составе уходит в отставку
25 сентября 2024, 11:31

Фото: iStock/photosvit

Руководство немецкой партии «Зелёные» в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает издание Focus.
Отмечается что в среду состоится пресс-конференция, во время которой члены партии назовут причины такого решения.

Ранее сообщалось, что социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца опережает правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах в Бранденбурге. При этом отмечалось, что партии-партнёры СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции «Зелёные» и свободные либералы (СвДП) могут вовсе не попасть в парламент из-за того, что им прогнозируют итоговый результат на не выше 5% голосов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Трамп отказался встретиться с Зеленским во время его визита в США
AP: Трамп не планировал встречу с Зеленским во время его визита на ГА ООН
25 сентября 2024, 11:04

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе его визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.
По данным анонимного источника издания, встреча Трампа и Зеленского изначально не планировалась, несмотря на уговоры последнего.

Ранее агентство Reuters писало, что Зеленскому не удалось добиться встречи с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент находится в Нью-Йорке, где проходят мероприятия недели высокого уровня Генассамблеи ООН. От России на неё отправились глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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#встреча
#политика
#сша
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«Бог милует»: Захарова надеется, что не встретится с Зеленским в штаб-квартире ООН
Захарова надеется, что не увидится с Зеленским в штаб-квартире ООН
25 сентября 2024, 10:53

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что не встретит президента Украины Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
Отвечая на вопрос журналистов радио Sputnik о том, что она будет делать, если случайно встретит украинского президента на полях Генассамблеи ООН, она выразила надежду, что «Бог милует».

Напомним, что Захарова вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым находится в Нью-Йорке на мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Там же сейчас находится президент Украины Владимир Зеленский.

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#мид рф
#россия
#владимир зеленский
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#оон
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Запад запретит Украине идти на справедливые переговоры с Россией, заявил Лавров
Лавров: Запад не даст Украине пойти на справедливые переговоры с Россией
25 сентября 2024, 10:41

Фото: сайт Кремля

Запад не позволит Украине пойти на справедливые выборы с Россией на принципах Устава ООН. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что пришедшая в результате госпереворота на Украине власть сразу сообщила о своём намерении запретить русский язык, они не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию.

Именно на этом основываются причины, по которым Запад не может заставить Украину пойти на справедливые переговоры с учётом принципов Устава ООН.

Ранее глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия непременно одержит победу в конфликте, который развязал Запад руками украинцев. По его словам, другого языка западные страны не понимают.

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#переговоры
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Матвиенко переизбрали председателем Совфеда РФ
25 сентября 2024, 10:32

Фото: сайт Кремля

Сенаторы единогласно переизбрали Валентину Матвиенко председателем Совета Федерации РФ на четвёртый срок.
Отмечается, что назначение Матвиенко на пост председателя верхней палаты парламента прошло на пленарном заседании в среду.

Эту должность политик занимает с 2011 года. В этом году она переподтвердила свои полномочия.

Ранее вступивший после сентябрьских выборов в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вновь наделил Матвиенко полномочиями представителя исполнительной власти региона в Совфеде.

Ранее сообщалось, что Матвиенко получила Орден Кадырова в ходе Всероссийского женского форума в Грозном.

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#россия
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