Fatto Quotidiano: Италия собирается передать Киеву ракеты Storm Shadow

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Дальнобойные ракеты Storm Shadow Украине может передать Италия. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает издание Fatto Quotidiano. По данным журналистов, перечень оружия, среди которого будут эти снаряды, представят до конца текущего месяца в рамках заседания комитета итальянского парламента по безопасности. Уточняется, что ракеты Storm Shadow могут доставать с Украины до российской территории.
Окончательное решение по поставкам этих вооружений должны принять до натовского саммита в июле. Согласно статье, если правительство Италии передаст Украине Storm Shadow, значит итальянский премьер Джорджа Мелони полностью вернулась к позиции Североатлантического альянса.
Вместе с тем в мае Мелони на публике раскритиковала главу НАТО Йенса Столтенберга из-за слов генсека о необходимости разрешить украинским боевикам бить оружием Запада по территории РФ.
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