Fatto Quotidiano: Италия собирается передать Киеву ракеты Storm Shadow

Дальнобойные ракеты Storm Shadow Украине может передать Италия. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает издание Fatto Quotidiano. По данным журналистов, перечень оружия, среди которого будут эти снаряды, представят до конца текущего месяца в рамках заседания комитета итальянского парламента по безопасности. Уточняется, что ракеты Storm Shadow могут доставать с Украины до российской территории.