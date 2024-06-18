«Это война»: Баранец раскрыл планы ВСУ по контрнаступлению в Харьковской и Запорожской областях

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Украинские «Бабы Яги» теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением, сообщил сенатор от Запорожской области и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» сказал, что эта информация абсолютно противоречивая.
По словам полковника в отставке, признаки подготовки ВСУ к контрнаступлению наблюдаются под Харьковом, потому что туда стягиваются войска и боевая техника, пребывают наемники.
Виктор Баранец уверен, что никакой стратегии в подобных наступлениях нет, что это просто штурмовые действия.
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«Информация противоречивая абсолютно. Когда готовятся к наступлению, землю перед своим носом не минируют, они что, по минным полям наступать будут? Минные поля – это чаще всего подготовка к обороне», — отметил эксперт.
По словам полковника в отставке, признаки подготовки ВСУ к контрнаступлению наблюдаются под Харьковом, потому что туда стягиваются войска и боевая техника, пребывают наемники.
«Вот Харьковское направление, возможно, примет какие-то телодвижения. Никто никогда не скажет, что мы на сто процентов готовы, это война, а не таблица умножения. Мы знаем о подготовке противника и готовимся в меру своих сил, личного состава и опыта. Мы держим ушки на макушке», — прокомментировал военный обозреватель.
Виктор Баранец уверен, что никакой стратегии в подобных наступлениях нет, что это просто штурмовые действия.
«Стратегия была у контрнаступления, которое они готовили ранее, в котором участвовали чуть ли не 200 тысяч человек. А такие штурмовые действия по 18,20,30 даже 50 человек — это локальное прощупывание нашего фронта, выискивание наших слабых мест. Стратегическое наступление — это когда фронт наступает или участки фронта, там 10-15 бригад или дивизий, артиллерия, авиация — вот это контрнаступление, сейчас мы видим просто штурмовые действия на многих участках фронта. И мы поступаем в их сторону точно так же», — заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева