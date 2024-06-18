«Это война»: Баранец раскрыл планы ВСУ по контрнаступлению в Харьковской и Запорожской областях

Украинские «Бабы Яги» теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением, сообщил сенатор от Запорожской области и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.