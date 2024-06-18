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Эксперты, политические обозреватели и журналисты, обсуждая саммит в Швейцарии, отмечают, что наиболее резко прозвучала речь премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая якобы говорила, что Запад заставит Россию сдаться. Политолог Марк Бернардини считает, что дело тут в достаточно вольном переводе украинского синхрониста.
В своём комментарии для Общественной Службы Новостей эксперт отметил, что на проукраинском саммите в Швейцарии, который по какому-то недоразумению назвали «мирным», итальянский премьер выступала на английском языке. При том, что на всех международных встречах, где предусмотрен синхронный перевод, все выступают на своём родном. Очевидно, это дань заокеанским хозяевам, предположил политический обозреватель.
Но главные несообразности Бернардини увидел не в этом, а в существенных различиях между тем, что сказала Мелони в дословном переводе с английского, и тем, что озвучил синхронист. Самое вопиющее несоответствие: «...Украина была бы вынуждена сдаться». Это то, что сказала итальянский премьер-министр на самом деле. «Мы заставим Россию сдаться». То, что все услышали от переводчика-синхрониста.
По мнению Бернардини, есть два объяснения такому мягко говоря вольному переводу. Либо украинский синхронист-самозванец озвучил свои собственные «хотелки» вместо подлинных слов Мелони. Либо он дал такой вариант перевода по указанию сверху. Возможно также и сочетание обоих этих вариантов, считает политолог.
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Но главные несообразности Бернардини увидел не в этом, а в существенных различиях между тем, что сказала Мелони в дословном переводе с английского, и тем, что озвучил синхронист. Самое вопиющее несоответствие: «...Украина была бы вынуждена сдаться». Это то, что сказала итальянский премьер-министр на самом деле. «Мы заставим Россию сдаться». То, что все услышали от переводчика-синхрониста.
По мнению Бернардини, есть два объяснения такому мягко говоря вольному переводу. Либо украинский синхронист-самозванец озвучил свои собственные «хотелки» вместо подлинных слов Мелони. Либо он дал такой вариант перевода по указанию сверху. Возможно также и сочетание обоих этих вариантов, считает политолог.
«Геббельс отдыхает», — с горечью отметил Бернардини.Эксперт рассказал, что сам он работает переводчиком в последовательном режиме с 1979 года и синхронистом — с 1986, а потому ему как профессионалу стыдно за синхрониста-самозванца, который бросает тень на всю эту категорию людей, которые своей работой способствуют переговорам и политическим процессам.
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Александр Бойцов