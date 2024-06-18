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Политолог Бернардини: Речь Мелони в Швейцарии перевёл синхронист-самозванец

18 июня 2024, 14:38
Фото: istockphoto/Tzido

Фото: istockphoto/Tzido

Эксперты, политические обозреватели и журналисты, обсуждая саммит в Швейцарии, отмечают, что наиболее резко прозвучала речь премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая якобы говорила, что Запад заставит Россию сдаться. Политолог Марк Бернардини считает, что дело тут в достаточно вольном переводе украинского синхрониста.
В своём комментарии для Общественной Службы Новостей эксперт отметил, что на проукраинском саммите в Швейцарии, который по какому-то недоразумению назвали «мирным», итальянский премьер выступала на английском языке. При том, что на всех международных встречах, где предусмотрен синхронный перевод, все выступают на своём родном. Очевидно, это дань заокеанским хозяевам, предположил политический обозреватель.

Но главные несообразности Бернардини увидел не в этом, а в существенных различиях между тем, что сказала Мелони в дословном переводе с английского, и тем, что озвучил синхронист. Самое вопиющее несоответствие: «...Украина была бы вынуждена сдаться». Это то, что сказала итальянский премьер-министр на самом деле. «Мы заставим Россию сдаться». То, что все услышали от переводчика-синхрониста.



По мнению Бернардини, есть два объяснения такому мягко говоря вольному переводу. Либо украинский синхронист-самозванец озвучил свои собственные «хотелки» вместо подлинных слов Мелони. Либо он дал такой вариант перевода по указанию сверху. Возможно также и сочетание обоих этих вариантов, считает политолог.

«Геббельс отдыхает», — с горечью отметил Бернардини.

Эксперт рассказал, что сам он работает переводчиком в последовательном режиме с 1979 года и синхронистом — с 1986, а потому ему как профессионалу стыдно за синхрониста-самозванца, который бросает тень на всю эту категорию людей, которые своей работой способствуют переговорам и политическим процессам.

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#эксперт
#украина
#политолог
#саммит
#премьер-министр
#швейцария
Fatto Quotidiano: Италия собирается передать Киеву ракеты Storm Shadow
18 июня 2024, 14:27

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Дальнобойные ракеты Storm Shadow Украине может передать Италия. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает издание Fatto Quotidiano. По данным журналистов, перечень оружия, среди которого будут эти снаряды, представят до конца текущего месяца в рамках заседания комитета итальянского парламента по безопасности. Уточняется, что ракеты Storm Shadow могут доставать с Украины до российской территории.
Окончательное решение по поставкам этих вооружений должны принять до натовского саммита в июле. Согласно статье, если правительство Италии передаст Украине Storm Shadow, значит итальянский премьер Джорджа Мелони полностью вернулась к позиции Североатлантического альянса.

Вместе с тем в мае Мелони на публике раскритиковала главу НАТО Йенса Столтенберга из-за слов генсека о необходимости разрешить украинским боевикам бить оружием Запада по территории РФ.

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Политолог Бернардини: Речь Мелони в Швейцарии перевёл синхронист-самозванец
#мир
#россия
#украина
#италия
#оружие
#новости
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Медведев назвал условие продолжения наступления ВС РФ
Медведев: Киев может принять предложение Москвы, иначе наступление продолжится
18 июня 2024, 14:21

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Сейчас киевский режим может согласиться на условия президента РФ Владимира Путина, противном случае ВС РФ продолжат наступать. Об этом журналистам сообщил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что каждый отказ Киева повлечет еще худшее для него предложение со стороны Москвы.
«Поэтому сейчас у них есть возможность такое предложение, которое было сформулировано Владимиром Владимировичем Путиным, принять и во всяком случае попытаться установить мир, завершив вот эту часть конфликта», – сказал Медведев.

Ранее с подобным заявлением выступал руководитель российской разведки Сергей Нарышкин. А киевский политолог Константин Бондаренко, заявлял, что Россия поглощает Украину «по кускам». Аналитик упоминал метод мелких шагов, отмечая его эффективность.

РФ предлагает Украине вывести войска с территорий новых российских регионов, а также еще ряд условий для начала переговоров, однако на той стороне предложения игнорируют.

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#россия
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#совбез
#дмитрий медведев
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NI: Запад подошел к поворотному моменту в украинском конфликте
18 июня 2024, 12:36

Фото: istockphoto/Andrii Hibelchuk

К поворотному моменту в вопросах поддержки киевского режима подошли западные страны, когда разрешили боевикам ВСУ бить из своего оружия по России. Об этом пишет издание National Interest.
«НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины от России. Администрация Байдена в союзе с несколькими европейскими союзниками Соединенных Штатов одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России», – говорится в статье.

Отмечено, что Запад сильно рискует при возможном нахождении натовских инструкторов на территории Украины. Иностранные военные уязвимы для ударов со стороны российской армии и не важно, случайны они или преднамеренны.

Авторы материала указывают, что нарастающая напряженность в украинском конфликте не только угрожает жизни и безопасности натовских инструкторов, но и может втянуть США в более серьезное противостояние с Россией.

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Канцлер Австрии Нехаммер посчитал допустимыми удары Украины по России
#мир
#украина
#кризис
#россия
#сша
#новости
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Канцлер Австрии Нехаммер посчитал допустимыми удары Украины по России
Neue Zürcher Zeitung: удары Украины по России являются допустимыми
18 июня 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Удары Украины по российским территориям посчитал допустимыми австрийский канцлер Карл Нехаммер. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung. Нехаммер отметил, что такие действия Киева в рамках международного права являются нормальными.
При этом политик подчеркнул, что его страна не помогает Украине и занимает нейтральную позицию. Однако она солидарна с государствами Евросоюза в вопросах финансовой поддержки киевскому режиму.

После начала спецоперации в Донбассе недружественные к РФ государства стали помогать украинским неонацистам, оказывая военную и финансовую поддержку.

С течением времени некоторые страны меняют свою риторику. Даже киевские нардепы уже считают, что допустили ошибку, когда не пригласили Россию на саммит в Швейцарию, поскольку без РФ уладить конфликт не получится.

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#мир
#россия
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#кризис
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На Украине посмеялись над заявлениями США о подготовке пилотов F-16
Депутат Рады Устинова назвала «смехотворными» слова США о подготовке пилотов
18 июня 2024, 11:58

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Американские заявления о подготовке пилотов F-16 высмеяли на Украине. Об этом изданию The Times заявила нардеп Верховной рады Украины Александра Устинова, назвав слова американских военных чиновников «смехотворными».
«Это не аргументы, это оправдания, и они продолжают придумывать их снова и снова», – сказала Устинова.

По словам депутата, киевскую жалобу о предоставлении еще как минимум десяти мест для обучения отклонил Вашингтон.

Ранее в США заявляли, что украинских пилотов для полетов на истребителях F-16 нужно готовить более тщательно. А издание Politico, ссылаясь на источники, сообщали, что Киев недоволен скоростью подготовки пилотов в Штатах. Подчеркивалось, что к концу этого года для киевского режима подготовят всего 20 человек.

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#мир
#сша
#украина
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Россия и КНДР подпишут соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
18 июня 2024, 11:36

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин одобрил проект соглашения, которое предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство с Северной Кореей. Он подпишет договор, встретившись с главой республики Ким Чен Ыном. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», – гласит распоряжение.

Глава государства разрешил российскому МИДу менять проект соглашения там, где изменения не носят принципиальный характер.

Путин прилетит в Пхеньян вечером, 18 июня, основная программа визита начнется на следующий день, 19 июня.

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#мир
#россия
#кндр
#новости
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Во Франции заявили, что НАТО хочет вооружить Киев до победы Трампа на выборах
Филиппо заявил, что НАТО хочет вооружить Киев до победы Трампа на выборах
18 июня 2024, 10:36

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Спешное вооружение Киева до победы на американских президентских выборах политика Дональда Трампа входит в планы НАТО. Об этом в социальных сетях заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Посмотрите, почему НАТО рвется к войне на Украине и финансирует ее на десятки миллиардов! Потому что Трамп только что подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского!» – написал Филиппо.

Политик прикрепил к своей записи видео, в котором Трамп назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «величайшим торговцем», пообещав, что разберется с многомиллиардными траншами Киеву, если победит в ноябре.

Филиппо согласен с Трампом и призвал закончить «этот цирк». Ранее бывший хозяин Белого дома негативно говорил об оказываемой Киеву финансовой помощи Вашингтоном. Встретившись с однопартийцами на Капитолийском холме, Трамп критиковал недавнюю поддержку Украины на 60 миллиардов долларов.

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#киев
#владимир зеленский
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Во Франции призвали к выходу из НАТО
Французский политик Филиппо считает, что Франция должна покинуть НАТО
18 июня 2024, 10:17

Фото: istockphoto/Olivier DJIANN

Франции нужно выйти из блока НАТО после того, как страны альянса отказались от мирного плана РФ по Украине. Об этом в социальных сетях написал французский политик Флориан Филиппо.
«НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией. Нам необходимо очнуться, работать над достижением мира и выйти из НАТО», – написал Филиппо.

Он добавил, что в планы альянса входит прямой контроль военной поддержки киевского режима, а страны-участницы должны будут выделять как минимум 40 миллиардов евро в год столько, сколько это будет необходимо.

«Это неприемлемо», – заключил Филиппо.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал к тому, чтобы все страны блока в обязательном порядке помогали Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что такой призыв вряд ли изменит ситуацию, поскольку Украина и так регулярно получает помощь от альянса.

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#мир
#россия
#франция
#украина
#нато
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Yonhap: Южнокорейские военные снова открыли стрельбу из-за нарушения границы
18 июня 2024, 10:07

Фото: istockphoto/Alexander Sanchez

Солдаты КНДР во второй раз за две недели пересекла военную демаркационную линию внутри демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей. Южнокорейские военные вынуждены были открыть предупредительный огонь.
Об этом сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея (JCS). Инцидент произошёл около 8:30 по местному времени (2:30 по московскому). Небольшая группа северокорейских военных ненадолго пересекла демаркационную линию и оказалась на территории Южной Кореи. Южнокорейские военные получили сигнал об этом с помощью специальной аппаратуры. Они предупредили солдат КНДР, после чего произвели несколько выстрелов. После этого северокорейцы вернулись на свою территорию.

Такой же инцидент произошёл 9 июня на другом участке границы. Представитель JCS уточнил, что, вероятнее всего, военные КНДР пересекли границу случайно, как и в прошлый раз. В последнее время Пхеньян ведёт на своей стороне активные строительные работы. Скорее всего, с этим и связано непреднамеренное нарушение границы северокорейцами, считают в Сеуле.

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