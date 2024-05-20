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FAZ: Удар по ракетам России над Украиной из стран НАТО не приведет к войне

Журналист FAZ Шуллер: зенитки Запада на границе с Украиной не будут атаковать РФ
20 мая 2024, 17:44
Фото: istockphoto.com/Arseniy45

Фото: istockphoto.com/Arseniy45

Ликвидация ракет РФ на Украине с территории стран североатлантического альянса не грозит войной между Россией и НАТО. В этом уверен журналист издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер. По его мнению, это будет лишь «материальный ущерб».
Кроме того, Шуллер убежден, что такой сценарий не приведет к эскалации в отношениях между НАТО и Россией.

«Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата», — сказал он.



Ранее советник Пентагона Дуглас Макгрегор отмечал, что российская сторона устала от провокаций Франции и Британии. Глава британского Минобороны Грант Шаппс подчеркивал, что Лондону не нужен конфликт с РФ. Также глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что Москва готова, если Запад намерен биться «на поле боя» вокруг Незалежной.

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Выборы президента Ирана назначили на 28 июня
20 мая 2024, 19:09

Фото: istock / Rainer Puster

Внеочередные президентские выборы в Иране состоятся 28 июня.
Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

«28 июня можно считать днем четырнадцатых выборов президента в истории Ирана», — цитирует его агентство Mehr.
Регистрация кандидатов на президентские выборы в Иране, в связи с гибелью Эбрахима Раиси, начнется 28 мая.

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#регистрация
#иран
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«Хоть свинья в ермолке»: стало известно, кто может подписать акт о капитуляции Украины
Медведев: капитулировать может любой глава Украины
20 мая 2024, 18:17

Фото: сайт Кремля

Акт о капитуляции Украины может подписать как президент Украины Владимир Зеленский, так и любой его преемник Капитуляция Украины может быть подписана как президентом Владимиром Зеленским, так и любым его преемником, хоть «свиньей в ермолке». Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.
«Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет. Хотя он, как и любой его преемник, может выступить стороной, которая подпишет акт о безоговорочной капитуляции», — отметил Медведев.

При этом он подчеркнул, что у преступного режима не может быть правомочного правителя, а номинальным или фактическим лидером может быть кто угодно. По словам Медведева, для распавшейся Украины не важна личность такого главаря, оно является правонарушителем. Однако такое лицо может стать участником подписания акта о капитуляции, заключил зампредседателя Совбеза РФ.

Напомним, срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая, после чего он перестал быть легитимным президентом республики.

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#суд
#зеленский
#медведев
#рф
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Политолог Маркелов предрёк турбулентность внутриполитической системе Ирана
20 мая 2024, 17:57

Фото: iStock/Rainer Puster

Политолог Сергей Маркелов высказал мнение о том, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране начнётся борьба за власть, что породит «зону турбулентности» политической системы.
«Сторонники Раиси начнут борьбу за пост, потому что Раиси долгое время позиционировал себя как вооруженного и экономического оператора ближневосточных процессов. И это происходило не без помощи министра иностранных дел», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Политолог и востоковед Семен Багдасаров также выразил уверенность в том, что после гибели Раиси изменится как внутриполитическая ситуация в Иране, так и геополитическая.

«До выборов осталось 50 дней. Раньше ситуация не изменится никак. У них есть первый вице-президент Мохсен Мансури, который будет исполнять обязанности президента. Он духовный лидер Ирана, у него хороший опыт работы, воевал в Сирии. Теперь он будет исполнять обязанности президента ближайшие 50 дней, пока не определятся с кандидатами», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Багдасаров.

Ранее Сергей Маркелов высказывал мнение о том, что смерть президента Ирана Ибрахима Раиси может быть выгодна, в первую очередь, как Израилю, так и другим ближневосточным соседям, отношения с которыми у страны напряжённые.

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#смерть
#президент
#страны
#политолог
#иран
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Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны
20 мая 2024, 17:56

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны и руководителем аппарата главы ведомства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министра обороны России», — говорится в документе.
Другим указом президент освободил от этой должности генерал-полковника Юрия Садовенко. Оба документа вступают в силу с 20 мая, дня их подписания.

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#президент
#путин
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Политолог Маркелов раскрыл, кому могла быть выгодна смерть Раиси
Политолог Маркелов: У Ирана напряги почти со всеми ближневосточными странами
20 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Zeferli

Политолог Сергей Маркелов высказал мнение о том, что смерть президента Ирана Ибрахима Раиси может быть выгодна, в первую очередь, как Израилю, так и другим ближневосточным соседям, отношения с которыми у страны напряжённые.
«Больше всего мечтал о смерти Раиси Израиль, потому что, занимая пост президента, тот оказывал финансовую поддержку палестинским боевикам. Но, помимо них, у Ирана напряги почти со всеми ближневосточными странами, которым тоже могла быть выгодна его смерть», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Заинтересованность в трагедии Израиля отметил также и политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Все были весьма и весьма удивлены тем, как спокойно Израиль отреагировал на нанесенный по ним иранский удар, так что Израиль вполне мог совершить что-то подобное. Кроме того, кто знает, во что вовлечено ЦРУ. Я думаю, еще слишком рано говорить об этом», — добавил в беседе с «Известиями» Расмуссен.

Ранее кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова предположила, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране во время переходного периода глобальных изменений ожидать не стоит.

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#израиль
#политолог
#иран
#президент
#крушение
#катастрофа
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Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Премьер-министр Моди: Индия будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
20 мая 2024, 17:33

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Индия будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди, его слова передаёт агентство PTI.
«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития», — заявил Моди.

По его словам, Индия примет сторону Глобального Юга на предстоящих саммитах с целью формирования глобального дискурса и продвижения концепции развития, ориентированной на человека, и «процветающего и мирного мира во всем мире».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский просит Китай и страны Глобального Юга принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне.

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#президент
#китай
#индия
#страны
#нарушение
#рф
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Зампредседателя Совбеза РФ Медведев: Зеленский является законной военной целью для России
В Совбезе РФ заявили, что Зеленский - законная военная цель для РФ
20 мая 2024, 16:55

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский является правомерной военной целью для российского государства. Об этом в разговоре с ТАСС заявил Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев уточнил, что подобный статус Зеленский имеет независимо от вопроса о его легитимности после отмены выборов.

«Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», — подчеркнул Медведев.

Он также добавил, что руководители любых государств, ведущих войну, имеют такой же статус, как и лидер Незалежной.

Ранее в Госдуме заявили о том, что украинский лидер в любом случае останется преступником. Кроме того, Дмитрий Медведев также рассмотрел два варианта для Зеленского, а именно, суд или ликвидацию. Полномочия президента Украины истекли 20 мая.

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#украина
#россия
#владимир зеленский
#дмитрий медведев
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Иранист Фёдорова ответила, будут ли изменения в политике Ирана в ближайшее время
Иранист Фёдорова: В переходной период в политике Ирана не ожидается изменений
20 мая 2024, 16:05

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова предположила, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране во время переходного периода глобальных изменений ожидать не стоит.
«Я не думаю, что в этот переходный период могут произойти какие-то изменения внутреннего или внешнеполитического курса, потому что всё определяет верховный лидер Ирана, как и при президенте, при господине Раиси, так и без него», — пояснила в беседе с RT Фёдорова.

До этого секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси. Как передают argumenti.ru, Шойгу подчеркнул, что россияне скорбят о такой утрате вместе с гражданами Ирана.

Ранее политолог и преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов усомнился в том, что крушение вертолёта на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, могло быть подстроено.

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#крушение
#катастрофа
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Названа возможная причина крушения вертолёта Раиси
Политолог Ибрагимов допустил возможность технической неисправности
20 мая 2024, 15:43

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Политолог и преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов усомнился в том, что крушение вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, могло быть подстроено.
По его мнению, причиной трагедии могла стать техническая неисправность техники, а также специфическая местность, где летел вертолёт, также могла сыграть свою роль.

«Я не думаю, что у Израиля хватило бы сил на это. И я думаю, что здесь просто чисто техническая проблема», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Ибрагимов.

А доктор исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев ответил, кто будет управлять страной после гибели Раиси.

«Если говорить о процедурах, то есть должность первого вице-президента — её занимает Мохаммад Мохбер. Он и будет временно исполняющим обязанности президента. Затем по решению верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи будет назначена комиссия по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов», — пояснил в беседе с RT Юртаев.

Ранее вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая.

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#соболезнования
#иран
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#крушение
#вертолёт
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