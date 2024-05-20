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Ликвидация ракет РФ на Украине с территории стран североатлантического альянса не грозит войной между Россией и НАТО. В этом уверен журналист издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер. По его мнению, это будет лишь «материальный ущерб».
Кроме того, Шуллер убежден, что такой сценарий не приведет к эскалации в отношениях между НАТО и Россией.
Ранее советник Пентагона Дуглас Макгрегор отмечал, что российская сторона устала от провокаций Франции и Британии. Глава британского Минобороны Грант Шаппс подчеркивал, что Лондону не нужен конфликт с РФ. Также глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что Москва готова, если Запад намерен биться «на поле боя» вокруг Незалежной.
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«Западные зенитные установки на границе с Украиной не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата», — сказал он.
Ранее советник Пентагона Дуглас Макгрегор отмечал, что российская сторона устала от провокаций Франции и Британии. Глава британского Минобороны Грант Шаппс подчеркивал, что Лондону не нужен конфликт с РФ. Также глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что Москва готова, если Запад намерен биться «на поле боя» вокруг Незалежной.
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Никита Кротов