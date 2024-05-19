В НАТО выступили с безумным заявлением об уничтожении российских ракет

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Уничтожение российских ракет на Украине с территории Североатлантического альянса абсолютно легально, с таким заявлением выступил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью для Tagesschau.
«Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо», — прокомментировал ситуацию Ланге.
По его словам, российские ракеты можно сбивать с территории Польши, Словакии и Румынии.
Ланге считает, что в такой ситуации Вооружённые силы Украины могли бы сместить свои системы ПВО поближе к прифронтовым территориям, чтобы усилить защиту на таких участках как Харьковской область.
Напомним, ВСУ активно перемещают технику и личный состав на Харьковское направление на фоне наступления ВС РФ. В это время оборона на других участках фронта становится слабее.
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