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В НАТО повторили призыв поставлять оружие Киеву в ущерб стандартам альянса

Глава Военного комитета НАТО Бауэр повторил призыв поставлять оружие Украине
16 мая 2024, 11:54
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Адмирал и глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр повторил призыв руководства альянса к членам блока поставлять Украине оружие даже в ущерб собственным обязательствам перед альянсом. Это заявление он сделал перед началом встречи начальников генштабов НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости.


«Нам следует отдавать предпочтение поставкам оружия Украине даже за счет наших стандартов в альянсе», — отметил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчеркивал, что в случае столкновения союзников с выбором между соблюдением стандартов НАТО и поддержкой Украины, приоритет следует отдавать поддержке Украины, с последующим планированием восстановления запасов в будущем.

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Володин: киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну
16 мая 2024, 12:24

Фото: Сайт Кремля

Киевский режим втягивает США и европейские страны в широкомасштабную войну, считает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он отметил, что украинские депутаты пытаются убедить Вашингтон использовать поставляемое им оружие для нанесения ударов по территории России.

По мнению Володина, это может привести к трагедии, затрагивающей всё человечество. Он подчеркнул, что любое применение американского и европейского оружия против мирных городов России потребует ответных мер для защиты граждан страны.

Политики Запада, по мнению спикера Госдумы, несут ответственность за происходящее и должны предотвратить нарастающий конфликт.

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Бойцы ВС РФ раскрыли новую тактику ВСУ в Серебрянском лесничестве
ВСУ накрывают позиции масксетями, скрывая численность в Серебрянском лесничестве
16 мая 2024, 11:49

Фото: iStock/Perboge

Украинские военные в Серебрянском лесничестве стали накрывать свои позиции маскировочными сетями, чтобы скрыть свою численность. О новой тактике ВСУ рассказал оператор БПЛА группы Амура из спецназа «Ахмат» с позывным «Ферзь».
«Украинские военные накрывают позиции масксетями, чтобы скрыть свою численность. Но в итоге это бесполезно, так как российские бойцы разбирают их полностью», — передаёт RT слова российского бойца.

Он также рассказал, что украинские военные предпринимают попытки выжечь лес термобарическими снарядами, однако российские бойцы справляются с огнём подручными средствами.

Кроме того, в борьбе с беспилотниками помогают средства РЭБ, отметил «Ферзь». Он отметил, что вражеские дроны сажают, а после перепрошивают, ремонтируют и запускают в работу, подстраиваясь под частоты украинской стороны.

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На Украине сотрудников букмекерских контор забронировали от мобилизации
16 мая 2024, 11:14

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Министерство экономики Украины приняло решение временно освободить от мобилизации сотрудников букмекерских контор, пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
В приказе ведомства указано, что на ближайшие полгода от мобилизации будут защищены компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для спортивных ставок на Украине. Также временно освобождены от мобилизации фирмы, предоставляющие консультационные услуги бизнесу.

«Минэкономики освободило от мобилизации компанию Glovo, а также фирмы, связанные с букмекерами, рекламные агентства и компании с американскими владельцами», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о распространении проблемы игромании среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) после легализации онлайн-казино.

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В России завели дела на более 600 иностранцев за наемничество на стороне ВСУ
16 мая 2024, 10:52

Фото: istockphoto/breakermaximus

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении 650 наемников из 49 стран, которые участвуют в военных действиях на территории Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время часть иностранных наемников арестована, другие объявлены в розыск.

Уголовное преследование ведется в отношении 658 боевиков, уточнили в СК РФ.

Прежде сообщалось, что польский наемник, который воевал на стороне ВСУ, перешел на сторону России. Это произошло после того, как командование ВСУ и боевые товарищи бросили его на поле боя в Крынках. Последние новости читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#наемник
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Контратака ВСУ в Липцах и закрепление ВС РФ в Глубоком: последние новости СВО
16 мая 2024, 10:42

Фото: istock / Dmitry Andreev

ВС РФ развивают наступление и стремятся улучшить свои позиции на Часовоярском направлении. ВСУ идут в контратаку, но сталкиваются со встречным огнем российской артиллерии. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где закрепилась российская армия, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Работино. Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, противник потерял до 25 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу М777 американского производства.
Продолжаются бои северо-западнее Вербового.


Донецкое направление


В Георгиевке продолжаются бои на западных окраинах населенного пункта. ВС РФ владеют инициативой и давят на позиции ВСУ, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Продолжаются ожесточённые бои в Нетайлово. Не смотря на тяжёлое положение, оставлять населённый пункт ВСУ просто так не собираются. Аналогичная ситуация и в Уманском.

Часовоярское направление


ВС РФ стремятся улучшить свои позиции с северного и южного флангов. ВСУ всеми силами пытаются остановить продвижение ВС РФ, чтобы не допустить окружения.


Во Франции раскрыли последствия выхода России к Харькову
Во Франции раскрыли последствия выхода России к Харькову

Харьковское направление


Российским войскам удалось взять под контроль северную часть Волчанска. По позициям ВСУ активно работает артиллерия и авиация ВС РФ. ВС РФ закрепились на южной окраине н.п. Глубокое и продвинулись в глубину от 500 метров до 1,2 километра в направлении н.п. Липцы. Противник трижды предпринимал контратакующие действия, однако атаки были отбиты встречным огнем.

Покровское направление


В районе Новоалександровки идут тяжелые бои. Западнее Орловки ВС РФ стараются выровнять линию фронта.

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#минобороны рф
#оружие
#авиация
#контроль
#сво
#всу
#вс рф
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Раскрыто оружие, которое успешно уничтожает Storm Shadow
Минобороны РФ: ЗРК «Тор» отлично справляется с уничтожением Storm Shadow
16 мая 2024, 10:28

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ЗРК «Тор» успешно сбивает дальнобойные ракеты Storm Shadow, прикрывая работу ВС РФ на первой линии обороны. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Storm Shadow — достаточно сложная цель, она запускается с авиации противника. Нас об этом предупреждают, далее мы смотрим в этот сектор, обнаруживаем и уничтожаем. Сложность этой цели заключается в том, что она низко летит. Но данный комплекс отлично справляется с низколетящими целями», — рассказал начальник расчета с позывным «Балова».

Минобороны сообщает, что расчеты ЗРК «Тор-М2» группировки «Восток» прикрывают войска первых эшелонов и гражданские объекты на южнодонецком направлении. Они занимаются уничтожением различных беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов.

ЗРК «Тор» работает и в ручном и в автоматическом режиме. Система самостоятельно контролирует своё воздушное пространство и может захватывать цели, которые не опознала система «свой-чужой».

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#сша
#комплекс
#сво
#вс рф
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Российская артиллерия нанесла массированные удары по позициям ВСУ на Харьковщине
16 мая 2024, 10:13

Фото: iStock/Anna_Anikina

Артиллеристы группировки «Север» из России нанесли массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Это было отмечено командиром мотострелкового батальона под позывным «Балашов» в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что такая артиллерийская подготовка существенно облегчила заход штурмовых групп, необходимый для продвижения вперед. Без такой подготовки штурмовикам было бы сложно продвигаться, так как противник активно оказывал сопротивление, используя стрелковое и тяжелое вооружение.

Командир отметил, что точные удары артиллерии, уничтожение важных целей и боевая поддержка способствуют подъему боевого духа среди российских военных и снижению морального духа украинских сил.

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#подготовка
#вооружение
#поддержка
#днр
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«Оснащенный пулеметом»: На Западе допустили использование пикапов АГ-34 в зоне СВО
Army Recognition допустило применение российских пикапов АГ-34 в зоне СВО
16 мая 2024, 10:10

Фото: iStock/IherPhoto

Тактический пикап РФ АГ-34, который продемонстрировали на параде Победы в Туле, может появиться в зоне проведения СВО. Об этом сказано в публикации западного издания Army Recognition.
«На параде в Туле был представлен новый тактический пикап AГ-34, оснащенный пулеметом, который, возможно, получит более широкое распространение в ВС РФ и потенциально будет выполнять роль, аналогичную роли багги Desertcross 1000-3», — пишет издание.
Сообщается, что машину разработал Алексей Гарагашьян, он также работал над вездеходом «Шерп». Пикап создан на базе компонентов серийных грузовиков ГАЗ. Машина с двигателем мощностью 240 лошадиных сил может нести до трех тонн груза, а также преодолеть брод глубиной два метра.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Подполье: украинские военкомы платят пенсионерам из Херсона за данные о мужчинах
16 мая 2024, 09:58

Фото: iStock/alfexe

Военкомы с западной Украины подкупают пенсионеров из подконтрольного Киеву Херсона, выплачивая им по 25 долларов за информацию о месте проживания мужчин, которые подлежат мобилизации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье.
«Военкомы подкупают пенсионеров: за информацию о местах проживания в Херсоне лиц мужского пола, подлежащих мобилизации, предлагают по 25 долларов США за человека, то есть по 1 тысяче гривен за одного мобилизованного», — рассказали подпольщики.
Ранее подполье сообщало, что мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке. Схваченных призывников ВСУ привозят на территорию бывшей автошколы. Кроме того, им не дают связаться с родными, чтобы те не смогли привезти документы, которые подтверждают их право на бронь или отсрочку.

Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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