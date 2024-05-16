В НАТО повторили призыв поставлять оружие Киеву в ущерб стандартам альянса

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Адмирал и глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр повторил призыв руководства альянса к членам блока поставлять Украине оружие даже в ущерб собственным обязательствам перед альянсом. Это заявление он сделал перед началом встречи начальников генштабов НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости.
«Нам следует отдавать предпочтение поставкам оружия Украине даже за счет наших стандартов в альянсе», — отметил он.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчеркивал, что в случае столкновения союзников с выбором между соблюдением стандартов НАТО и поддержкой Украины, приоритет следует отдавать поддержке Украины, с последующим планированием восстановления запасов в будущем.
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Артем Кузьмин