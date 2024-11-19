«Меры защиты»: Эрдоган высказался об обновленной ядерной доктрине РФ

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)
Измененная российская ядерная доктрина является ответной мерой, у России должна быть возможность защищать себя, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Свое мнение по этому поводу политик высказал на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит «Большой двадцатки».
«У России должна быть и есть возможность защитить себя и принять меры для своей защиты. И ей пришлось принять эти меры. Точно так же, как мы, страны НАТО, должны защищать себя и предпринимать шаги для этого», — прокомментировал Эрдоган.Ранее стало известно, что российская сторона согласилась с пунктом декларации «Большой двадцатки» об урегулировании украинского кризиса.
Читайте также:
Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель
Аналитик Ерёмина усомнилась в реализации отправки военных ЕС на Украину
Сенатор Климов объяснил обновлённую ядерную доктрину России
Никита Кротов