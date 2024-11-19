Лавров: подготовка ВСУ во Франции говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)
Подготовка солдат ВСУ на военных базах во Франции говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20. По его словам, Макрон — наиболее ярый сторонник войны до победы над Россией.
«Макрон действительно и словесно, и на практике один из наиболее ярых сторонников войны до победы над Россией, до стратегического поражения России. Во Франции сейчас завершают обучение украинские военнослужащие, бригаду целую штурмовую ударную готовят. То есть прямо участвуют в боевых действиях, по сути дела», — пояснил он.Глава МИД РФ также добавил, что об участии Франции в украинском конфликте говорят и обсуждения о возможном использовании французских ракет SCALP украинскими формированиями.
Ранее Лавров подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пожал ему руку на саммите G20, добавив, что это нормально для людей, которые знакомы, несмотря на противоречия между странами.
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