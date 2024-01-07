ФБР арестовало трех участников штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало трех человек, скрывавшихся после штурма Капитолия в его третью годовщину, сообщает флоридское отделение ведомства, как передает WFTV.
Под стражу были взяты Джонатан Поллок, его сестра Оливия Поллок и работник их оружейного магазина Джозеф Хатчинсон III. Их разыскивали в связи с нападениями на сотрудников правоохранительных органов 6 января 2021 года в Вашингтоне.
Задержанные ожидают предстоящего судебного заседания перед федеральным судом в Окале, штат Флорида, в понедельник, 8 января.
Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, после проигрыша Дональда Трампа в президентских выборах 2020 года против Джо Байдена. Это событие было выражением протеста со стороны его сторонников.
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Задержанные ожидают предстоящего судебного заседания перед федеральным судом в Окале, штат Флорида, в понедельник, 8 января.
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Артем Кузьмин