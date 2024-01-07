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ФБР арестовало трех участников штурма Капитолия

ФБР арестовало трех скрывающихся участников штурма Капитолия
07 января 2024, 05:23
Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало трех человек, скрывавшихся после штурма Капитолия в его третью годовщину, сообщает флоридское отделение ведомства, как передает WFTV.
Под стражу были взяты Джонатан Поллок, его сестра Оливия Поллок и работник их оружейного магазина Джозеф Хатчинсон III. Их разыскивали в связи с нападениями на сотрудников правоохранительных органов 6 января 2021 года в Вашингтоне.

Задержанные ожидают предстоящего судебного заседания перед федеральным судом в Окале, штат Флорида, в понедельник, 8 января.


Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, после проигрыша Дональда Трампа в президентских выборах 2020 года против Джо Байдена. Это событие было выражением протеста со стороны его сторонников.

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#сша
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Российская спортсменка умерла в возрасте 20 лет
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет
07 января 2024, 05:39

Фото: iStock/SergeyPankratov

20-летняя российская шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась. Об этом сообщил Союз конькобежцев России через Telegram-канал.
«Конькобежная семья потеряла очень дорогого человека — Анастасию Середу», — гласит сообщение.
Причина смерти спортсменки уточняется. Союз выразил слова соболезнования ее родным и близким.

Анастасия Середа родилась 30 марта 2003 года. Она достигала призовых мест в составе эстафетной команды на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах и имела звание мастера спорта России.

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#соболезнования
#запад
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Путин поздравил с Рождеством граждан России
Путин поздравил россиян с Рождеством словами о милосердии и справедливости
07 января 2024, 04:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин передал поздравление гражданам с Рождеством Христовым, подчеркнув важность единства миллионов людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля.
«Эти неизменные ценности играют особую роль в истории нашей страны и служат надежной духовной и нравственной опорой общества на протяжении веков», — отметил глава государства.
Путин также подчеркнул важность русской православной церкви, отметив ее роль в сохранении богатого исторического и культурного наследия, а также в поддержке института семьи и патриотического воспитания граждан.

«И, конечно, великое уважение заслуживают усилия религиозных организаций, которые поддерживают наших героев — участников специальной военной операции, а также жителей Донбасса и Новороссии», — подчеркнул Владимир Путин.
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Глава Евросовета досрочно покинет свой пост
Глава Евросовета Мишель досрочно покинет свой пост для работы в Европарламенте
07 января 2024, 04:37

Фото: europa.eu

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о своем намерении участвовать в выборах в Европарламент и досрочно покинуть свою должность, передает РИА Новости.
Хотя срок полномочий Мишеля истекает в конце ноября 2024 года, он решил уйти с поста уже летом. По его словам, занимать должность председателя Евросовета нельзя параллельно с работой депутата Европарламента, поэтому он собирается подать в отставку до 16 июля — дня принятия присяги новыми членами ЕП.

Ранее Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, назвала 2024 год ключевым для демократии. Глава ЕК отметила, что в текущем году пройдут выборы в Европарламент и выборы президента в США.

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Госпитализированный шеф Пентагона рассказал о своем самочувствии
Госпитализированный шеф Пентагона Остин сообщил, что идет на поправку
07 января 2024, 04:18

Фото: defense.gov

Глава Пентагона Ллойд Остин, который был госпитализирован, поделился информацией о своем состоянии здоровья, сообщает NBC News.
Он отметил, что его состояние улучшается, и он планирует вернуться в Пентагон в ближайшее время. Остин также выразил понимание по поводу тревоги СМИ о прозрачности и признал, что мог бы лучше информировать общественность о своем здоровье.

Ранее стало известно, что Пентагон не сообщил Белому дому о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Согласно данным Politico, Пентагон умолчал о произошедшем в течение трех дней.

О госпитализации Остина, которая произошла 1 января, информация была представлена только накануне. Диагноз 70-летнего министра не разглашается, отмечается лишь, что госпитализация была вызвана осложнениями после определенной медицинской процедуры.

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«Глобальная война»: Британию разъярил контроль России над Арктикой
Daily Mail: Россия уже выигрывает в новом международном конфликте в Арктике
07 января 2024, 02:38

Фото: iStock/Biletskiy_Evgeniy

Запад сталкивается с серьезными трудностями в новой глобальной «войне», разворачивающейся в Арктике, в то время как Россия уже занимает лидирующие позиции, основываясь на своих технологиях ледоколов. Об этом заявил обозреватель Дэвид Аверр в Daily Mail.
Дэвид отмечает, что в то время как Запад испытывает сложности в защите своих интересов на севере, Россия стратегически укрепляет свои позиции в гонке за доминирование в Арктике. Одним из ключевых аспектов, где Россия вышла вперед, стали её ледокольные технологии.

Аверре отмечает, что в «глобальной войне» за контроль в этом регионе с природными ресурсами и торговыми маршрутами Россия лидирует, обладая самым крупным в мире флотом современных ледоколов.

По словам эксперта по обороне и европейской безопасности Николя Жуана из британского аналитического института RAND Europe, Россия имеет значительное преимущество в области ледокольных технологий. На ее счету десятки действующих ледоколов, включая атомные, в то время как у Великобритании и США всего один и два соответственно. Это, по мнению Жуана, значительный разрыв в возможностях между НАТО и её конкурентами на данный момент.

Дэвид Аверр также отмечает, что Россия начала вкладывать «огромные средства» в развитие военной инфраструктуры в районе полярного круга с 2014 года.

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#рф
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В ЕС обозначили роль России в будущей архитектуре безопасности Европы
Министр Венгрии Бока: у архитектуры безопасности ЕС нет будущего без участия РФ
07 января 2024, 01:56

Фото: iStock/rarrarorro

Министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока заявил в интервью финской газете Ilta-Sanomat, что невозможно создать будущую архитектуру безопасности в Европе без участия России.
Отвечая на вопрос о том, какой путь выберет Запад во взаимодействии с Россией после завершения украинского кризиса, он отметил, что не может предсказать времени начала таких переговоров и участников.

При это он выразил надежду, что Европейский союз сможет сыграть ключевую роль в этих дискуссиях, и Россия примет участие в диалоге, когда придет подходящее время.

Говоря о конфликте на Украине, министр выразил приоритетное стремление правительства Венгрии — достичь прекращения огня как можно скорее.

По его мнению, долгосрочное урегулирование кризиса возможно лишь через переговоры. Он подчеркнул, что не может предсказать, насколько стабильным будет мир между сторонами, но утверждает, что военные действия не приведут к настоящему миру.

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#переговоры
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В Турции отбуксировали второй следовавший в Россию танкер
В Турции отбуксировали следовавший в Россию танкер второй раз за сутки
07 января 2024, 01:42

Фото: iStock/SHansche

В Эгейском море второй танкер, направлявшийся в Россию, был отбуксирован в Турции, передает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны страны.
Сообщается, что у танкера Elijah, протяжённостью 185 метров, прибывшего из Испании, произошел аварийный выход из строя двигателя в проливе Дарданеллы возле острова Гекчеада.

Танкер под флагом Панамы был успешно отбуксирован к причалу острова Бозджаада. Движение других судов не пострадало.

Ночью на субботу, 6 января, двигатель пустого танкера Sundoro длиной 184 метра, следовавшего с Мальты в Россию, вышел из строя, после чего его отбуксировали в проливе Дарданеллы.

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#мид
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Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших героев СВО
Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших героев СВО в Ново-Огарево
07 января 2024, 00:41

Фото: сайт Кремля

В преддверии Рождества президент России Владимир Путин встретился с семьями военнослужащих, погибших в ходе особой военной операции (СВО), рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Эта встреча прошла в резиденции главы государства, Ново-Огарево.

Песков отметил, что в Москве для этих семей была организована особая культурная программа, включающая посещение выставок, представлений и других праздничных событий. Кроме того, детям погибших героев была предоставлена возможность короткой экскурсии по конюшне на территории президентской резиденции. После этого Владимир Путин провел беседу с семьями.

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В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Путин встретит Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями погибших бойцов СВО
07 января 2024, 00:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин решил отметить Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории своей резиденции Ново-Огарево. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, глава государства провел канун Рождества в своей подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, погибших во время проведения специальной военной операции.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к установлению перемирия на Украине и в Донбассе, чтобы православные могли мирно отметить Рождество. Он предложил прекратить огонь и объявить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

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