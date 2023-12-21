NYT: В суды 16 штатов поступили иски с требованием не допустить Трампа к выборам

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В суды как минимум 16 штатов поступили иски, содержащие требование не допустить Дональда Трампа к участию в президентских выборах. Ранее такой же иск уже удовлетворил Верховный суд штата Колорадо.
Эксперты-политологи считают, что судьи сейчас оказались в весьма затруднительном положении, так как любое их решение может вызвать недовольство половины населения того или иного штата. По мнению аналитиков, это связано с высоким уровнем политизированности американского общества.
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Александр Бойцов