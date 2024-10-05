ФБР предупредило о возможных актах насилия в США 7 октября

Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба пригрозил послу США Уильяму Поппу высылкой из страны, если тот к понедельнику не извинится за своё «недипломатическое поведение» в отношении руководства страны. Об этом угандский генерал написал в соцсети Х.