ФБР предупредило о возможных актах насилия в США 7 октября

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ФБР и министерство внутренней безопасности США предупредили о возможных актах насилия в штатах в день годовщины первого нападения палестинского ХАМАС на Израиль, 7 октября. Заявление спецслужб транслировали на телеканале CNN.
«Возможной угрозе также способствуют постоянные призывы иностранных террористических организаций к своим приспешникам с целью спровоцировать насилие на Западе», — говорится в обращении.
ФБР и Министерство заявляют, что дата 7 октября может стать побудительным фактором для экстремистов и террористов.
Ранее Израиль призвал пригородов Бейрута срочно эвакуироваться. Пор данным ЦАХАЛ рядом с районами Бурдж аль-Бараджне есть объекты движения Хезбола, потому мирному населению стоит покинуть территорию.
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Лия Мурадьян