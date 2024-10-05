Израиль призвал жителей пригорода Бейрута к срочной эвакуации

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Израиль призвал к срочной эвакуации жителей южных пригородов Бейрута. С таким призывом на арабском языке выступил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в социальной сети X.
По словам Эдри, речь идет о жителях района Бурдж аль-Бараджне. По словам израильских военных, рядом с их домами находятся объекты ливанского шиитского движения «Хезболла».
Накануне министр обороны Израиля заявил, что для «Хезболлы» есть «сюрпризы». Он также сказал, что движение уже понесло серьезные потери.
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«Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них», – сообщается в заявлении.
Накануне министр обороны Израиля заявил, что для «Хезболлы» есть «сюрпризы». Он также сказал, что движение уже понесло серьезные потери.
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Александр Климов