ФБР сообщило о невозможности установлении мотивов стрелявшего в Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу, что пока не установлены мотивы выстрелившего в него на митинге в штате Пенсильвания, передает ТАСС со ссылкой на ABC.
Бывший американский лидер встретился с агентами ФБР 1 августа, чтобы дать показания как жертва покушения. ФБР сообщило экс-главе Белого дома, что преступник, Томас Мэттью Крукс, перед покушением искал в Интернете фотографии различных американских политиков. Однако ведомство не объяснило мотив, побудивший преступника выбрать в качестве цели именно Трампа.
13 июля Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Совершившего покушения человека ликвидировали агенты Секретной службы. Стрелка опознали как местного жителя Томаса Мэттью Крукса.
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Александр Климов