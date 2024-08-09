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ФБР сообщило о невозможности установлении мотивов стрелявшего в Трампа

ABC: ФБР не может установить мотивы совершившего покушение на Трампа
09 августа 2024, 23:16
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу, что пока не установлены мотивы выстрелившего в него на митинге в штате Пенсильвания, передает ТАСС со ссылкой на ABC.


Бывший американский лидер встретился с агентами ФБР 1 августа, чтобы дать показания как жертва покушения. ФБР сообщило экс-главе Белого дома, что преступник, Томас Мэттью Крукс, перед покушением искал в Интернете фотографии различных американских политиков. Однако ведомство не объяснило мотив, побудивший преступника выбрать в качестве цели именно Трампа.

13 июля Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Совершившего покушения человека ликвидировали агенты Секретной службы. Стрелка опознали как местного жителя Томаса Мэттью Крукса.

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#митинг
МИД России заявил о последствиях для Киева после атаки на Курскую область
Посол МИД Мирошник: Украина понесет огромные потери за атаку на Курскую область
09 августа 2024, 23:08

Фото: iStock/vlad_karavaev

Посол Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что в результате атаки на Курскую область украинские власти понесут серьезные потери, в том числе политические . Об этом информирует ТАСС.
По его словам, действия украинских властей нарушают международные нормы и не могут быть оправданы никакими военными целями.

«Я очень надеюсь, что эта история достаточно быстро закончится и может быть обернута уже в конкретный негатив на международно-политическом треке в отношении украинской власти, киевского режима», – отметил он.

Милршник подчеркнул, что Киев готов на любую авантюру из-за проблем на линии фронта.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что нападение украинской армии на Курскую область сделает невозможными мирные переговоры.

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#мид рф
#россия
#всу
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Мировая угроза: безрассудные действия Украины опасны не только для Курской АЭС
Представительство при ООН в Вене: действия ВСУ угрожают не только Курской АЭС
09 августа 2024, 22:16

Фото: iStock/Silent_GOS

Безрассудные действия Украины угрожают не только Курской АЭС, но и всей мировой атомной энергетике. Об этом сообщило постоянное представительство России при ООН в Вене.
В настоящее время не зафиксировано прямых обстрелов Курской АЭС и энергетической инфраструктуры России. Однако ВСУ уже ударили по городу Курчатов в Курской области, после чего там отключилось всё электричество.

Опасность сохраняется, и она грозит не только российской атомной электростанции в приграничном регионе, но и всей мировой атомной энергетике, заключили в постпредстве.

Ранее в пятницу сообщалось, что Курчатов остался без света после падения осколков украинского беспилотника на электроподстанцию.

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#украина
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#опасность
#россия
#курская область
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Появилась информация о готовящемся в Сербии госперевороте
Вучич: Россия передала данные о готовящемся в Сербии госперевороте
09 августа 2024, 22:03

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Россия проинформировала власти страны о готовящихся массовых беспорядках, организованных странами Запада. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
Глава государства подчеркнул, что информация передана в пятницу по официальным каналам. В настоящее время Агентство безопасности и информации Сербии, а также другие ведомственные структуры разбираются с полученными данными и проводят необходимые проверки.

Месяцем ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз не имеет права требовать от страны введения санкционных ограничений в отношении России. После он заявил о праве Сербии самостоятельно выбирать себе друзей.

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#сербия
#россия
#митинг
#акции
#протесты
#политика
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Медведев жёстко высказался о «возвращении немецких танков на русскую землю»
Медведев жёстко высказался после статьи Bild о танках ФРГ в России
09 августа 2024, 21:51

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко отреагировал на новость немецкого издания об использовании украинскими войсками военной техники ФРГ на территории России. Соответствующий пост он опубликовал в англоязычном аккаунте в соцсети X.
Ранее издание написало, что в Курской области были замечены как минимум три немецких БМП Marder, переданных Украине. Глава комитета по обороне Бундестага ФРГ Маркус Фебер попытался оправдать использование ВСУ немецкого вооружения, заявив, что после передачи Киеву это оружие становится украинским.

Медведев, в свою очередь, заявил, что газета с гордостью написала о «возвращении немецких танков на русскую землю». Но Россия не допустит этого и сделает все для того, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики перед Рейхстагом в Берлине.

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#дмитрий медведев
#германия
#россия
#украина
#всу
#оружие
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В Пентагоне рассказали о новом пакете помощи Украине
Пентагон: радары, боеприпасы и Javelin’ы вошли в новый пакет помощи Украине
09 августа 2024, 21:16

Фото: iStock/icholakov

В Пентагоне озвучили состав нового пакета военной помощи Украине.
Отмечается, что в него войдёт техника на общую стоимость 125 миллионов долларов. Пакет включает в себя многоцелевые радары, боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger, системы противодействия танкам Javelin и АТ-4, ракеты с Tow и санитарные машины.

Также в оборонном ведомстве добавили, что украинская армия получит оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.

Ранее посольство Нидерландов на Украине сообщило, что удары ВСУ американскими истребителями F16 по территории России соответствуют Уставу ООН.

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#пентагон
#сша
#украина
#помощь
#техника
#оружие
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Политолог Перенджиев раскрыл пользу Сырского для Запада
09 августа 2024, 18:57

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что главком ВСУ Александр Сырский нужен Западу для ведения с Россией прокси-войны.
«Сырского не снимут. Такой человек и был назначен. Он не жалеет людей, выполняет задачи и ни перед чем не останавливается. Такой полководец нужен Западу для ведения прокси-войны. Им не жалко украинцев. Потому что чем больше их погибнет, тем для Запада лучше, чтобы потом освоить территорию Украины», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи после атаки Киева на Курскую область. В беседе Каволи и Сырский обсудили направления дальнейшего сотрудничества.

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#мнение
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#сво
#всу
#украина
#россия
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В Польше признались, что повлечет за собой исключение Венгрии из Шенгена
Туск: изгнание Венгрии из Шенгена повлечет за собой ее исключение из Евросоюза
09 августа 2024, 18:46

Фото: iStock/macky_ch

Исключение Венгрии из Шенгенской зоны повлечет за собой ее исключение из Европейского союза, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он также призвал быть более осторожным в вопросе исключения кого-то из ЕС.
«Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из Европейского союза», — подчеркнул Туск.
Ранее 67 депутатов Европарламента написали письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы та приняла меры в отношении Венгрии за планы по ослаблению визовых требований для России и Белоруссии.

Туск также добавил, что в Евросоюзе есть и другие страны, которые выдают визы россиянам и белорусам.
«Кажется, что нарушены правила европейского права. Но Венгрия — это не единственная страна, которая выдает визы белорусам и россиянам», — пояснил премьер Польши.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал в своих соцсетях на обвинения со стороны Польши в сохранении Будапештом экономических связей с Москвой.
«Пока нынешнее польское правительство критикует нас за то, что мы импортируем абсолютно необходимую для функционирования страны нефть из России, если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков», – ответил политик, обвинив польские власти в лицемерии.
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#венгрия
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Россия направила Нигеру просьбу о помощи после захвата россиян в заложники
09 августа 2024, 18:12

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия попросила о помощи у властей Нигера после появления информации о захвате террористами двух российских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя захват заложников в Нигере.
Отмечается, что Москва направила властям страны официальную просьбу об оказании помощи в освобождении российских граждан.

Захарова подчеркнула, что в настоящее время посольство России в Бамако (Республика Мали) постоянно контактирует с властями Нигера для решения сложившейся ситуации. Москва будет продолжать прилагать все возможные усилия для освобождения своих граждан.

Ранее «Группа поддержки ислама и мусульман», связанная с террористической группировкой «Аль-Каида»*, сообщила о взятии в заложники двух россиян на территории Нигера.

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В Московской области завершили регистрацию кандидатов на сентябрьские выборы
09 августа 2024, 15:31

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье завершилась регистрация кандидатов и списков кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, назначенных на 6-8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Желание побороться за 580 мандатов в представительных органах муниципальных образований выразил 1991 человек. Продолжат предвыборную гонку 1816. Из них 596 – из партии «Едания Россия»; 371 – из КПРФ; 288 – из ЛДПР; 200 – из партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». 166 кандидатов являются самовыдвиженцами.
101 человек представляет партию «Новые люди», 47 – партию «Родина»; 18 – Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость; 12 – РЭП «Зелёные»; 10 – «Яблоко» и семь человек – партию «Гражданская инициатива», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Отказ в регистрации получили 103 человека. Самая распространённая причина – недостаточное число достоверных подписей. 72 человека сошли с дистанции по личному заявлению либо в связи с тем, что не сдали документы для регистрации.

Как подсчитали в Мособлизбиркоме, на один депутатский мандат претендуют три кандидата.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.
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На сайте можно найти номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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