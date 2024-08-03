Стало известно о секретном расследовании ФБР в отношении Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидата в президенты США Дональда Трампа подозревали в незаконном получении десяти миллионов долларов от египетских властей на предвыборную гонку в 2016 году. Как пишет издание The Washington Post, американские силовики вели против политика секретное расследование с 2017 года.
«Президент Трамп никогда не получал ни копейки от Египта», — сказал журналистам пресс-секретарь бывшего американского президента Джейсон Миллер.
Обозреватели уточнили, что пока Трамп президентствовал, США были более лояльны к Египту. Известен случай, когда экс-глава Белого дома назвал своего египетского коллегу «любимым диктатором». Чиновники обеих стран ошеломленно молчали в ответ на шутку.
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Никита Кротов