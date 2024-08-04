Трамп поздравил Путина великолепной сделкой»

Фото: Сайт Кремля
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина со сделкой по обмену политзаключенными, передает информационное агентство ТАСС.
«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», – заявил бывший американский лидер.
В то же время, по мнению политика, соглашение было ужасным для США.
«Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», – заявил он.
Ранее Россия и страны Запада организовали крупнейший за последние годы обмен заключенными. В список вошли 24 человека, восемь из них– россияне.
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Александр Климов