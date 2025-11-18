«Фейковое СМИ»: Дональд Трамп резко отверг обвинения в конфликте интересов

18 ноября 2025, 22:07

Трамп заявил, что не имеет отношения к бизнесу семьи в Саудовской Аравии

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп категорически отверг обвинения в том, что деятельность его семьи в Саудовской Аравии якобы пересекается с его работой на посту главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.





Во время встречи в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом журналистка АВС задала Трампу вопрос о возможном конфликте интересов.



Сначала Трамп уточнил, какое СМИ представляет журналистка, и, услышав, что она работает на ABC, резко отреагировал.





«Фейковое СМИ! ABC — фейковое СМИ! Одни из худших в деле. Но я отвечу на ваш вопрос», — заявил он.