В Сербии заявили, что путь в ЕС возможен «через минные поля, а не реформы»
Основатель партии «Движение социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что процесс вступления страны в Европейский союз зависит не от реформ, а от позиции Белграда по конфликту на Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Поводом для заявления стал комментарий министра иностранных дел Сербии Марко Джурича после встречи с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Джурич отметил, что Белград остаётся приверженным курсу на сближение с Евросоюзом и согласованность внешней и оборонной политики Сербии с ЕС уже достигла 70%.
Однако Вулин усомнился, что подобный уровень «лояльности» приблизит страну к членству в ЕС. Политик подчеркнул, что европейские партнёры не дают ответа, приведёт ли согласованность политики к приглашению Белграда в «миротворческий проект», подразумевая участие в конфликте с Россией.
«Путь в ЕС ведёт через зону конфликта на Украине и минные поля, а не через реформы или парламент. Кто не верит — пусть спросит Украину, Молдавию, Черногорию», — заявил Вулин.Он добавил, что европейская интеграция в нынешнем виде превращается в геополитический инструмент.