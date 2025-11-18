В ГД заявили, что коррупция на Украине не позволит стране вступить в ЕС
Депутат Белик: путь Украины в ЕС является нереальным
Коррупция является неотъемлемой частью функционирования государственной системы Украины, которую выстроили киевские власти. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
По его словам, европейские партнёры призывают Киев избавиться от коррупции, чтобы Украина могла выполнить требования для вступления в ЕС.
«Но реализовать необходимые реформы и выстроить прозрачную подотчётность в полностью погрязшей в хаосе стране просто не представляется возможным, а значит, путь Украины в ЕС является не просто тернистым, но и нереальным», — отметил Белик в разговоре с RT.
По его словам, утратившее суверенность, погружённое в экономический кризис и лишённое ресурсов государство будет обузой для любого политического объединения.
Ранее коррупционный скандал на Украине прокомментировал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим «пошёл вразнос», пишут argumenti.ru.
«Сейчас киевский режим пошел вразнос, это очевидно, та динамика, которая происходит на фронтах, и внутренние сотрясения, и подозрения в нечистоплотности (Киева — ред.) на руку — всё это повод для большой головной боли в Киеве», — приводит издание слова Пескова.