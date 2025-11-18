В МИД России указали на противоречия в резолюции США по сектору Газа
Принятая США резолюция Совбеза ООН по урегулированию конфликта в секторе Газа идёт вразрез с международно-правовыми решениями о создании независимого государства Палестина. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
По оценке российского внешнеполитического ведомства, резолюция №2803 не соответствует ранее принятым международным договорённостям о создании «независимого и территориально непрерывного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире с Израилем».
В МИД подчеркнули, что документ фактически уводит дискуссию от юридической базы, на которой десятилетиями строилось ближневосточное урегулирование.
Кроме противоречий по сути, Москва подвергла критике и процесс принятия резолюции.
По словам российских дипломатов, США продвигали документ без добросовестного обсуждения, не учитывая предложения и замечания других стран. Контрпроект России — направленный на возвращение к международно-правовым основам и согласованию позиции всех членов Совбеза — не был принят во внимание.
Также в ведомстве напомнили, что за последние два года США шесть раз накладывали вето на проекты резолюций, требующих немедленного прекращения огня в секторе Газа. В МИД отметили, что это неоднократно блокировало попытки международного сообщества остановить гибель мирных жителей и предотвратить дальнейшее ухудшение гуманитарной обстановки.
