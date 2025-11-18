В МИД России указали на противоречия в резолюции США по сектору Газа

18 ноября 2025, 22:01

Москва: документ Вашингтона в Совбезе ООН мешает созданию государства Палестина

Фото: Istock / adventtr

Принятая США резолюция Совбеза ООН по урегулированию конфликта в секторе Газа идёт вразрез с международно-правовыми решениями о создании независимого государства Палестина. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.