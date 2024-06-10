США и Польша создадут группу по противодействию РФ

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США и Польша создадут группу по противодействию якобы дезинформации РФ и для помощи Украине, пишет телеканал ABC News.
По данным пресс-службы Государственного департамента США, новая группа объединит союзников, чтобы помогать точному освещению конфликта на Украине, усиливать голос народа и раскрывать манипуляции Кремля.
Польша якобы очень часто становится предметом подобных кампаний со стороны РФ, поэтому Варшава и Вашингтон наращивают совместные усилия.
В середине мая стало известно, что в Польше разворовали деньги, выделенные на кампанию против РФ «StopRussiaNow».
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Польша якобы очень часто становится предметом подобных кампаний со стороны РФ, поэтому Варшава и Вашингтон наращивают совместные усилия.
В середине мая стало известно, что в Польше разворовали деньги, выделенные на кампанию против РФ «StopRussiaNow».
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Алёна Самарева