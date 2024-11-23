Фермеры Польши заблокировали КПП на границе с Украиной

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Контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной заблокировали польские фермеры, передают в Telegram-канале украинские таможенники.
«Началось анонсированное блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска «Медика – Шегини», который находится на польско-украинской границе», — сказано в публикации.В ведомстве уточнили, что на территорию Украины въезжает один грузовой автомобиль в час, а в польскую сторону движение большегрузов заблокировано. Легковушки и автобусы проезжают спокойно.
Перед этим представитель организации «Обманутая деревня» заявлял, что в ноябре блокировка погранпереходов с Украиной возобновится. Акция запланирована до конца 2024 года.
Протесты польских фермеров начались в феврале, они требуют запрета или ограничения ввоза дешевой украинской сельхозпродукции.
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Никита Кротов