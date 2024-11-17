Польша поднимала в небо истребители из-за ракетных ударов ВС РФ по Украине

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Польша вместе с союзниками сегодня утром, 17 ноября, поднимала в небо дежурные истребители в связи с ракетными ударами ВС РФ по Украине. Об этом сообщается на странице Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х. Кроме того, как отмечается, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приводили «в состояние наивысшей готовности».
«Внимание, в нашем воздушном пространстве были подняты польские и союзные самолеты <…> Применение ВС РФ ракет и беспилотных летательных аппаратов против объектов на Украине, в том числе на западе страны», — сказано в публикации.Через три часа ведомство сообщило о решении вернуть истребители обратно на места дислоцирования.
Последний раз к подобной мере ВС Польши прибегали три месяца назад, 26 августа.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по энергетическим объектам на всей территории Украины. По его словам, по стране было запущено около 120 ракет и 90 дронов.
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