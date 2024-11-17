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Польша поднимала в небо истребители из-за ракетных ударов ВС РФ по Украине

Фото: istockphoto.com/ru/Robert Wygoda

Фото: istockphoto.com/ru/Robert Wygoda

Польша вместе с союзниками сегодня утром, 17 ноября, поднимала в небо дежурные истребители в связи с ракетными ударами ВС РФ по Украине. Об этом сообщается на странице Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х. Кроме того, как отмечается, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приводили «в состояние наивысшей готовности».
«Внимание, в нашем воздушном пространстве были подняты польские и союзные самолеты <…> Применение ВС РФ ракет и беспилотных летательных аппаратов против объектов на Украине, в том числе на западе страны», — сказано в публикации.
Через три часа ведомство сообщило о решении вернуть истребители обратно на места дислоцирования.



Последний раз к подобной мере ВС Польши прибегали три месяца назад, 26 августа.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по энергетическим объектам на всей территории Украины. По его словам, по стране было запущено около 120 ракет и 90 дронов.

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#польша
Дубинский: Украинцы не такие глупые, чтобы винить Дональда Трампа в своём провале
17 ноября 2024, 14:16

Фото: istockphoto/al_la

Украинцы не такие глупые, чтобы винить в своем провале победившего на выборах президента США Дональда Трампа вместо Владимира Зеленского, высказался в Телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Так Александр Дубинский прокомментировал материал Politico — в нём говорилось, что если конфликт разрешится по инициативе избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, то украинский народ будет винить в потере территорий республиканца, а Зеленский якобы получит алиби, сославшись на прекращение поддержки США.

«Представляете, насколько они там в своей Америке и Politico считают украинцев тупыми, если думают, что Трампа за мир хоть кто-то будет винить, а Зеленского за потерю территории не будут», — подчеркнул Александр Дубинский.

Обвинённый в госизмене уверен, что данное мнение о гражданах Украины складывается и из-за распространения киевской властью ложных соцопросов о настроении украинцев на Западе.

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Электротранспорт Одессы приостановил работу
17 ноября 2024, 13:55

Фото: istockphoto/ spaxiax

Весь электротранспорт города Одесса приостановил работу, поскольку начались проблемы с электроснабжением — в нескольких районах отсутствует свет, проинформировал мэр Одессы Геннадий Труханов в своём Телеграм-канале.
«В нескольких районах отключился свет, весь электротранспорт Одессы не работает», — сообщил Геннадий Труханов.

​Ещё в Одессе ​в настоящий момент отсутствует водоснабжение. Сейчас на территории всей страны действует воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах во многих населённых пунктах Украины, включая Одессу.

Мэр Одессы рассказал, что все ​медицинские учреждения города и часть котельных перевели на работу от генераторов. Некоторые котельные высокой мощности лишились резервных источников питания, поскольку на территории населённого пункта нет настолько мощных генераторов. Труханов поделился, что городской совет проводит экстренное заседание.

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Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о «серьёзных повреждениях» на своих ТЭЦ
17 ноября 2024, 13:34

Фото: istockphoto/vadimrysev

Многие тепловые электростанции (ТЭЦ) на Украине получили серьёзные повреждения. Об этом заявили в украинском энергетическом холдинге ДТЭК,
Важнейшие объекты украинской критической инфраструктуры пострадали в результате массированных ударов, нанесённых российскими военными утром 17 ноября. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, эта воздушная атака с использованием ракет и беспилотников стала одной из самых масштабных за всё время конфликта.

Масштабность атаки Вооружённых сил РФ в это воскресенье отметил также глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, по энергетическим объектам на всей территории Украины было выпущено около 120 ракет и 90 дронов. Украинский президент также признал, что многие ТЭЦ были повреждены.

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Советник Фицо заявил, что СВО идет между США и Россией
Советник Фицо Мажгут: СВО идет между США и Россией на территории Украины
17 ноября 2024, 13:14

Фото: istockphoto.com/ru/donfiore

Специальная военная операция идет между США и Россией на территории Украины. Об этом в разговоре с ТАСС заявил депутат парламента Словакии, советник премьер-министра республики Ян Мажгут.
По его словам, единственный способ разрешения украинского конфликта — это дипломатические переговоры. Советник Фицо также напомнил, что Европа и США продолжают оказывать ВСУ финансовую и военную поддержку.

Мажгут отметил, что из-за этого ресурсы полностью истощены. Такая поддержка не является путем к установлению мира на Украине, заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Офицер ВСУ: Украинские солдаты бегут из окопов при виде русских
17 ноября 2024, 13:10

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Украинские солдаты покидают свои позиции, как только вблизи появляются российские военные. На такое поведение своих подчинённых пожаловался офицер ВСУ.
Его слова приводит украинское издание «Бабель». По словам офицера, особенно это касается новобранцев, которые не обладают достаточной боевой подготовкой.

«Как только русские запрыгивают в наш окоп, наши ребята оттуда выпрыгивают и убегают», — пожаловался украинский командир.

Как отметил военный, солдаты ВСУ покидают позиции не только из-за недостаточной подготовки, но также из-за того, что они не уверены в том, что им в достаточной степени поможет артиллерия.

«Когда противник приблизился к тебе на 50 метров, а артиллерия молчит и беспилотники не летают, то кажется, что ты остался совсем один и безо всякой поддержки», — заключил офицер ВСУ.

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Ожесточенные бои под Купянском, перспектива осады города: последние новости СВО
17 ноября 2024, 12:54

Фото: iStock/vadimrysev

За минувшие сутки по данным Министерства обороны уничтожено 2010 военнослужащих ВСУ, 16 единиц бронетехники, включая два танка, 23 артиллерийских системы, в том числе четыре самоходные артиллерийские установки, 102 беспилотных летательных аппарата. О последних событиях в зоне СВО на 17 ноября расскажет «Радио 1»
На направлениях Харькова, Купянска и Донецка успешно уничтожены шесть складов с боеприпасами ВСУ. Эти операции направлены на разрушение логистики противника и ограничение его возможностей для последующих действий.

Курская область


Ситуация в приграничной Курской области продолжает оставаться напряженной. Вооруженные Силы Российской Федерации ведут активные боевые действия, продвигаясь через лесные массивы в районах Малой Локни и Мартыновки. Украинские войска, под руководством западных кураторов, перебрасывают дополнительные силы с других фронтов, что приводит к ослаблению их позиций на этих участках.

В районе Дарьино идут особенно ожесточенные бои. Украинская армия активно проводит контратаки, задействуя резервы, переброшенные из Сумской области. В ответ российские войска наносят удары по обнаруженным скоплениям противника. В окрестностях населенных пунктов Писаревка и Глухов артиллерия ВС РФ осуществила прицельные обстрелы с использованием реактивных систем залпового огня, в результате чего было уничтожено значительное количество техники и личного состава ВСУ. Как сообщили в Минобороны, подбиты 10 танков, 19 броневиков, 33 автомобиля и множество артиллерийских орудий.

Купянское направление


Российские войска продвигаются широким фронтом от Лимана Первого по маршруту Голубовка-Петропавловка. В восточной части Купянска происходят интенсивные бои в промышленной зоне, площадь которой составляет около 500 гектаров. Для армии Украины потеря этой территории станет началом осады города, поэтому украинские силы оказывают ожесточённое сопротивление. На южном фланге Вооруженные силы России наступают от населенного пункта Первомайский к Копанкам и Зеленому Гаю.

Донецкое направление


Подразделения войск РФ слаженными действиями освободили от присутствия Вооруженных сил Украины населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ. ВСУ фактически выбиты российскими войсками с позиций в населенном пункте Новодаровка. Российские военные стараются прорвать оборону ВСУ севернее Ровнополя, чтобы перерезать трассу снабжения ВСУ из Великой Новосёлки на Гуляйполе и выйти в район Времьевки.

Покровское направление


Российские военные оттеснили ВСУ из Новой Ильинки. Ожесточённые бои продолжаются в Солнцевке, ведется продвижение российских войск вдоль железной дороги южнее Вознесенки. Минобороны РФ официально подтвердило освобождение населенного пункта Григоровка. Также продолжается наступление вдоль железной дороги через Пустынку, Юрьевку и Петровку в направлении Покровска. На окраинах Желтого продолжаются атаки на упозиции боевиков ВСУ.

Кураховское направление


Российские военные вытеснили противника из Новой Ильинки, что дало возможность для продвижения в направлении Старых Терн. На севере российская армия ведёт бои в Солнцевке и прорывается от железной дороги к югу от Вознесенки.


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Боуз: Запад проиграет войну на Украине, как это было в Афганистане
17 ноября 2024, 12:35

Фото: istockphoto/ Vladislav Stepanov

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X объявил, что действия военнослужащих запада приведут к повторению сценария завершения войны в Афганистане на Украине.
«Они говорили, что Титаник непотопляем. Они заявляли, что останутся в Афганистане «столько, сколько потребуется». Потребовалось 20 лет, три триллиона долларов, бесчисленное количество жизней, и они ушли в одночасье. С Украиной все будет иначе, да?» — отмечает ирландский журналист.

Чей Боуз сравнил 46-го президента США Джо Байдена, экс-генксека НАТО Йенса Столтенберга, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца со скрипачами на идущем ко дну «Титанике».

Ранее Чей Боуз объявил болезнь и последующая отставка генерала Вооружённых Сил Украины Дмитрия Марченко, который заявлял о крушении фронта, вряд ли являются случайны.

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«Массированный комбинированный удар»: Зеленский рассказал об атаке ВС РФ
Зеленский заявил о массированном ударе ВС РФ по энергетике по всей Украине
17 ноября 2024, 12:21

Фото: istockphoto.com/ru/allanswart

ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по энергетическим объектам на всей территории Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, по стране было запущено около 120 ракет и 90 дронов.
«Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов, в частности, «Шахеды». Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: «Цирконы», «Искандеры», «Кинжалы». В общей сложности — около 120 ракет и 90 дронов», — сказал он.
Зеленский утверждает, что целью массированной атаки были объекты энергетики и признал поражение ряда из них. При этом он добавил, что часть Украины оказалась полностью обесточена, но «все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий».

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CNN: Российские войска доминируют на всех направлениях
CNN: Войска РФ имеют преимущество перед ВСУ на всех направлениях
17 ноября 2024, 12:16

Фото: istockphoto/Diy13

Российские военные имеют преимущество перед ВСУ на всех направлениях. Из-за этого Киев не имеет никакой возможности предпринять попытку контрнаступления.
Об этом сообщают обозреватели телеканала CNN. Отмечается, что российские войска сумели добиться преимущества в ключевых точках вдоль линии фронта на востоке и юго-востоке Украины.

«Плохие новости продолжают поступать», — указывается в сообщении телеканала.

Эксперт вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос в интервью CNN отметил, что инициатива в ходе боевых действий сейчас, без сомнения, принадлежит российским войскам, которые использовали достигнутые тактические преимущества и закрепляют их. Специалисты отмечают, что особо тяжёлая для ВСУ ситуация сложилась в районе Купянска.

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