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Тема наёмников и наёмничества находится в Польше под негласным запретом. Об этом заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.
В разговоре с РЕН.ТВ он напомнил, что министерство обороны РФ периодически публикует данные по иностранным наёмникам из разных государств в рядах ВСУ, и поляки там встречаются довольно часто. Что касается польских властей и вообще польского информационного пространства, то здесь эта тема находится под негласным запретом. Об этом не высказываются официальные лица, о наёмниках практически не появляется публикаций в СМИ.
Дело в том, что польское законодательство запрещает участие граждан в вооружённых формированиях, принимающих участие в боевых действиях за пределами страны без разрешения польских властей, пояснил дипломат. Но по факту в Польше просто закрывают на это глаза, нарушая собственные законы, заключил Андреев.
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Александр Бойцов