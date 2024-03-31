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В Госдуме заявили о начале процесса узурпации власти в Киеве

Депутат Госдумы Шеремет: 31 марта на Украине начинается процесс узурпации власти
31 марта 2024, 04:26
Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

С 31 марта начинается процесс узурпации власти в Украине, заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
«Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — сказал парламентарий.

По словам Шеремета, Владимир Зеленский настолько запуган, что ведет переговоры не о будущем страны, которую он растоптал, а о собственной безопасности.


Ранее Илон Маск заявил, что в случае продолжения конфликта Киев потеряет Одессу и доступ к Черному морю.

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«Фермеры страдают»: В Молдавии заявили о вреде антироссийских санкций
Нестеровский: Молдавские фермеры страдают от от антироссийских санкций
31 марта 2024, 04:51

Фото: iStock/rarrarorro

Молдавские производители в полной мере ощущают ущерб, нанесенный решением республики присоединиться к 80 процентам санкций против России, заявил член политбюро молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Александр Нестеровский, передает «Sputnik Молдова» в своем Telegram-канале.
«Этим решением правительство "ставит палки в колеса" прежде всего собственным производителям, которые вышли на акции протеста. Они фактически потеряли рынок России, которая была основным покупателем их продукции», – заявил депутат.

Также, по его мнению, раньше молдавские фермеры покупали 90% необходимых им удобрений в России и Беларуси. Теперь они вынуждены покупать их в ЕС, где цены на удобрения гораздо выше.

«Из-за антироссийской политики правительства у нас резко подскочили цены на нефтепродукты, газ и электроэнергию. Это ударило по производителям и по каждому гражданину», – уточнил он.

Политик также раскритиковал шаги, предпринятые властями для изоляции от контактов с Россией.

Ранее молдавский оппозиционный политик Илан Шор выразил мнение, что страна находится на грани исчезновения из-за ухудшения отношений с Россией.

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Во Франции пообещали передать Украине старую бронетехнику
Минобороны Франции: Париж отправит Киеву старые, но функциональные бронемашины
31 марта 2024, 04:41

Фото: iStock/Phantom1311

Париж передаст Киеву сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин в рамках нового пакета военной помощи, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, передает газета Le Parisien, ссылаясь на La Tribune.
«Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронетанковые машины: это ключевой момент для мобильности войск», – отметил глава Минобороны.

Уточняется, что речь идет о бронетранспортерах VAB, которым уже более 40 лет и которые постепенно заменяются во французской армии на машины нового поколения Griffon. По словам министра, несмотря на то, что VAB – это старая машина, она «все еще работает» и принесет большую пользу Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он добавил, что несколько сотен машин будут поставлены украинской стороне в 2024 и начале 2025 года.

В ответ на просьбу о помощи в укреплении противовоздушной обороны Париж также решил передать Киеву несколько ракет Aster 30 для зенитно-ракетного комплекса SAMP/T Mamba.

Ранее глава Нацсобрания Франции заявил, что в вопросе военной помощи Украине «все возможно».

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#франция
#украина
#киев
#вооружение
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Экс-советник Пентагона: Одесса никогда не была частью Украины
31 марта 2024, 03:59

Фото: iStock/ZapikanStudio

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Одесса не является частью Украины, передает РИА Новости.
Как отметил Макгрегор, с самого начала конфликта на Украине было ясно, что Россия войдет на территории, исторически населенные русскоязычным населением.

«Одесса никогда не была частью Украины, точно так же, как и Крым», – сказал он.

По мнению экс-советника Пентагона, любая попытка вмешаться через границу со стороны Молдовы, Румынии или Польши, чтобы предотвратить переход Одессы под российский военный контроль, поставит Запад в условия войны с Россией.

Ранее Илон Маск заявил, что в случае продолжения конфликта Киев потеряет Одессу и доступ к Черному морю.

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#одесса
#крым
#украина
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#мнение
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«Все возможно»: Глава Нацсобрания Франции – о военной помощи Украине
Глава Нацсобрания Франции: В вопросе военной помощи Украине все возможно
31 марта 2024, 03:40

Фото: iStock/singha103

В вопросе помощи Украине «все возможно», заявил председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Яэль Браун-Пиве, пишет РБК.
Заявление прозвучало на совместном брифинге Браун-Пиве и спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Одессе. Французский политик напомнила о высказываниях президента Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.

По ее словам, «ничего не исключено и все возможно» в тех позициях, которые Франция демонстрировала и будет демонстрировать до конца конфликта.

Ранее во Франции заявили, ​что французский контингент не способен изменить ситуацию на украинском поле боя.

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#франция
#украина
#поставки
#вооружение
#оружие
#военные
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Тысячи человек в Берлине вышли на протесты за переговоры с Украиной
По Берлину прошла волна массовых демонстраций за мирные переговоры по Украине
31 марта 2024, 03:05

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Берлине прошла демонстрация в поддержку мирных переговоров на Украине и против вовлечения Германии в конфликт, сообщает РИА Новости.
В демонстрации на Карл-Маркс-штрассе приняли участие тысячи человек. Демонстрация прошла под названием «Боеспособность? Никогда больше». Выступающие призывали власти Германии прекратить поставки оружия в зонe проведения специальной военной операции и работать на благо мира во всем мире.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в желании втянуть Североатлантический альянс в войну и нежелании вести переговоры. По словам главы ведомства, победа России «поставит под угрозу европейскую безопасность и международный порядок».

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#украина
#россия
#владимир путин
#поставки
#оружие
#митинг
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На Украине заявили о росте домашнего насилия
«Украинская правда»: На Украине фиксируют растет домашнее насилие
31 марта 2024, 02:44

Фото: iStock/lolostock

В Украине растет число случаев домашнего насилия, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».
В связи с этим Верховная Рада решила открыть для обсуждения законопроект об усилении ответственности в случаях домашнего насилия или насилия по половому признаку.

По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году Национальная полиция Украины зарегистрировала более 291 000 случаев домашнего насилия. При этом количество зарегистрированных уголовных преступлений, связанных с домашним насилием, увеличилось на 80%, а административных–- на 36%. По прогнозам Аналитического центра МВД Украины, в этом году ожидается рост административных правонарушений на 21%, а уголовных – на 30%.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд (КС) РФ встал на защиту жертв домашнего насилия. Согласно решению, районные суды обязаны рассматривать подобные дела.

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#мвд
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«Россиянам не рады»: Мэр Парижа – об участии России на Олимпийских играх
31 марта 2024, 02:29

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает газета Le Monde, ссылаясь заявление мэра Парижа Анн Идальго.
«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже», – резко высказалась Идальго, выразив при этом поддержку «изо всех сил» украинским спортсменам.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) признал российских и белорусских спортсменов индивидуальными нейтральными атлетами на Олимпийских играх в Париже. В то же время спортсмены, поддерживающие специальную военную операцию (СВО), и спортсмены, связанные с российскими и белорусскими военными и спецслужбами, не были допущены к участию в Играх. Кроме того, Игры пропустят спортсмены, представляющие командные соревнования.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Во Франции подвергли критике план Макрона по Украине
Echos: Французские военные не способны изменить ситуацию на поле боя Украины
31 марта 2024, 01:11

Фото: iStock/SimonLukas

Отправка французских войск на Украину для поддержки ВСУ никоим образом не изменит ситуацию на поле боя, пишет издание Echos.
«Париж не в состоянии развернуть контингент, который мог бы кардинально изменить ситуацию в пользу Украины», – сказано в статье.

Франция не может изменить ситуацию с помощью военной силы. Автор статьи признает, что это может увеличить российские потери, но не повлияет на ситуацию на линии фронта. Согласно материалу, у российской армии есть управляемые бомбы и другое мощное оружие.

Ранее лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон «становится все более одиноком и смешным» из-за своей агрессивной риторики в отношении России. Эксперт также призвал общественность «остановить безумца Макрона».

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#франция
#украина
#военные
#сво
#россия
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«Богохульство»: Штаб Трампа – о назначении Байденом Дня видимости трансгендеров*
31 марта 2024, 00:55

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Предвыборный штаб Дональда Трампа потребовал от американского лидера Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за назначение Дня видимости трансгендеров* на Пасхальное воскресенье, сообщает The Daily Wire.
Окружение Трампа назвало решение нынешнего главы Белого дома богохульством. Штаб политика также подчеркнул, что это еще один пример «нападения на христианскую веру» со стороны администрации Байдена.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в рамках своей избирательной кампании на пост президента США начал продажу Библии.

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