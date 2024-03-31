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С 31 марта начинается процесс узурпации власти в Украине, заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
«Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — сказал парламентарий.
По словам Шеремета, Владимир Зеленский настолько запуган, что ведет переговоры не о будущем страны, которую он растоптал, а о собственной безопасности.
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Александр Климов