Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Гмырин присвоил $48 миллионов
Андрей Гмырин, фигурант дела о переводах денег с Украины в Объединенные Арабские Эмираты, участвует в коррупционной схеме, связанной с присвоением 48 миллионов долларов. Как сообщает РИА Новости, данные об этом были получены из украинской базы судебных документов.
Согласно информации, опубликованной турецкой газетой Aydinlik, ближайшее окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов на счета двух компаний, связанных с Гмыриным, который предполагается как распорядитель средств, полученных коррупционным путем.
Гмырин также фигурирует в деле экс-главы фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко как соорганизатор преступной группировки, причастной к отмыванию более 277 миллионов долларов. Украинские правоохранительные органы утверждают, что Сенниченко и Гмырин участвовали в махинациях, связанных с Одесским припортовым заводом, где только с ноября 2019 года по июль 2020 года удалось незаконно получить 1,3 миллиона долларов.
В конце 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против Сенниченко по подозрению в отмывании 277,3 миллиона долларов и предъявило ему обвинение в присвоении средств в рамках махинаций в фонде государственного имущества.
