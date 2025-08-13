Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Гмырин присвоил $48 миллионов

13 августа 2025, 08:01

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Андрей Гмырин, фигурант дела о переводах денег с Украины в Объединенные Арабские Эмираты, участвует в коррупционной схеме, связанной с присвоением 48 миллионов долларов. Как сообщает РИА Новости, данные об этом были получены из украинской базы судебных документов.