Посол Индии Кумар назвал Путина и Моди очень искренними людьми

13 августа 2025, 01:23

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: www.kremlin.ru)

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар в интервью RT заявил об искренности президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, отметив их регулярные контакты и взаимное доверие.





В эфире шоу Рика Санчеса на RT дипломат подчеркнул:





«Они оба очень искренние люди».