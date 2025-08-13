Посол Индии Кумар назвал Путина и Моди очень искренними людьми
Чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар в интервью RT заявил об искренности президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, отметив их регулярные контакты и взаимное доверие.
В эфире шоу Рика Санчеса на RT дипломат подчеркнул:
«Они оба очень искренние люди».
А также добавил, что лидеры поддерживают постоянный диалог через телефонные переговоры и личные встречи. Кумар также отметил уникальный характер российско-индийских отношений, которые развиваются в формате особо привилегированного стратегического партнёрства — этот статус был подтверждён во время недавнего телефонного разговора Путина и Моди.
Ранее Нарендра Моди выразил готовность принять российского президента в Индии до конца 2025 года, что свидетельствует о планах дальнейшего укрепления двусторонних связей. В ходе последнего обсуждения 6 августа Путин проинформировал индийского коллегу об итогах переговоров со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, касающихся урегулирования украинского конфликта. Моди, в свою очередь, подтвердил приверженность Индии политико-дипломатическому решению кризиса.