Зеленский назвал встречу на Аляске личной победой российского лидера
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа как личную победу российского лидера, подчеркнув символичность проведения встречи на американской территории.
В комментарии агентству AFP Зеленский заявил:
«Он [Путин] встретится на территории США, и я считаю это его личной победой».
Украинский лидер акцентировал дипломатический контекст события, учитывая предстоящее обсуждение урегулирования конфликта на Донбассе.
Ранее Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок:
«Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем сделать это …если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну».
Он сослался на конституционные ограничения, запрещающие отчуждение суверенных территорий.
11 августа Трамп допустил территориальный обмен в рамках мирного урегулирования, подчеркнув необходимость выгодной для обеих сторон сделки. Саммит на Аляске станет первым прямым контактом лидеров России и США после возобновления переговоров по Украине .