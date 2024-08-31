Фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак добавили статью

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Следственные органы инициировали новое уголовное производство в связи с расследованием покушений на главного редактора медиа-группы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Документы по делу появились в распоряжении издания РИА «Новости».
Агентство сообщает, что следствие завершено, а обвинения против участников дела сформулированы в конечной редакции. К обвинениям добавилась статья о причастности к организации, которая в России признана террористической.
Напомним, в июле 2023 года сообщалось, что ФСБ предотвратила попытки покушения на журналисток, которые были организованы участниками неонацистской группы по указанию украинских спецслужб.
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