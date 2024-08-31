Появилось видео, как снаряд РСЗО ВСУ попал в гражданский автомобиль в Белгороде

На западе Германии прошлым вечером, 30 августа, женщина с ножом напала на пассажиров автобуса, ранены пять человек. Об этом сообщает полиция района Зиген-Виттгенштайн, особенно отметив, что населению нельзя называть случившееся терактом. По данным Bild, три жертвы находятся в критическом состоянии.