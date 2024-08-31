Появилось видео, как снаряд РСЗО ВСУ попал в гражданский автомобиль в Белгороде

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ВСУ атаковали Белгородскую область, намеренно нацелившись на загруженную трассу, которая находится вдали от военных объектов. Эту ситуацию зафиксировал телеграм-канал «Два майора».
Удар украинской группировки по машине с мирными жителями региона попал в кадр видеорегистратора автомобиля, который двигался вблизи поселка Дубовое. Вскоре послышался сильный взрыв, машина оказалась полностью охвачена огнем.
ВСУ выпустили снаряд из реактивной системы залпового огня Vampire.
По последним данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, число пострадавших в результате атаки ВСУ возросло до 45 человек.
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ВСУ выпустили снаряд из реактивной системы залпового огня Vampire.
По последним данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, число пострадавших в результате атаки ВСУ возросло до 45 человек.
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Анастасия Хохлова