Восьмиклассник и студент: как школьник должен был убить Собчак и Симоньян, что изъяли у задержанных

Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков
Седьмого мая в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство руководителя медиа-холдинга «Осторожно, Media» Ксении Собчак и главного редактора «RT» Маргариты Симоньян были задержаны три новых подозреваемых. О том, кто готовился к убийству российских журналисток и кто стоит за организацией преступления расскажет редакция «Радио 1».
ФСБ предотвратила покушение на Собчак и Симоньян
О готовящемся покушении на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян стало известно в июле 2023 года. Тогда предотвратить расправу над журналистками удалось сотрудникам ФСБ России. Как выяснилось, за покушением стоят спецслужбы Украины. При этом слежку за журналистками вели члены группировки «Параграф-88», их задержали в Москве и Рязанской области. Среди них также были несовершеннолетние.
Покушение на Собчак и Симоньян готовили школьники
Фигуранты в ходе допросов заявили, что за преступление им обещали денежное вознаграждение – 1,5 млн рублей каждому. При задержании у участников группировки были обнаружены шевроны и флаги с символикой нацистов, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей преступные намерения подозреваемых.
В телеграм-канале «Осторожно новости» отмечается, что среди задержанных – студент колледжа связи, монтажник и учащийся 8-го класса.
В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения.
Как Симоньян и Собчак прокомментировали информацию о готовящемся на них покушении
Маргарита Симоньян прежде сообщала, что уже привыкла жить с ощущением «зайца в поле» и готовящееся покушение на ее жизнь было не первым.
Ксения Собчак ограничилась словами благодарности в адрес правоохранителей, которые предотвратили покушение, и добавила, что любой террор – зло.
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Подоляк отверг причастность Украины к «заказу» Собчак и Симоньян
Несмотря на то, что Киев всегда торопится взять на себя ответственность за совершенные на территории России теракты, причастность к покушению на журналисток Украина поспешила опровергнуть.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к подготовке покушений на Симоньян и Собчак. По его словам, украинским властям невыгодно нападение журналисток, поскольку «они ни на что не влияют».
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