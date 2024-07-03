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Восьмиклассник и студент: как школьник должен был убить Собчак и Симоньян, что изъяли у задержанных

Фигурантом в деле о покушении на Собчак и Симоньян стал восьмиклассник: новые детали дела
03 июля 2024, 19:25
Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков

Седьмого мая в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство руководителя медиа-холдинга «Осторожно, Media» Ксении Собчак и главного редактора «RT» Маргариты Симоньян были задержаны три новых подозреваемых. О том, кто готовился к убийству российских журналисток и кто стоит за организацией преступления расскажет редакция «Радио 1».


ФСБ предотвратила покушение на Собчак и Симоньян


О готовящемся покушении на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян стало известно в июле 2023 года. Тогда предотвратить расправу над журналистками удалось сотрудникам ФСБ России. Как выяснилось, за покушением стоят спецслужбы Украины. При этом слежку за журналистками вели члены группировки «Параграф-88», их задержали в Москве и Рязанской области. Среди них также были несовершеннолетние.


Покушение на Собчак и Симоньян готовили школьники


Фигуранты в ходе допросов заявили, что за преступление им обещали денежное вознаграждение – 1,5 млн рублей каждому. При задержании у участников группировки были обнаружены шевроны и флаги с символикой нацистов, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей преступные намерения подозреваемых.

В телеграм-канале «Осторожно новости» отмечается, что среди задержанных – студент колледжа связи, монтажник и учащийся 8-го класса.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения.


Как Симоньян и Собчак прокомментировали информацию о готовящемся на них покушении


Маргарита Симоньян прежде сообщала, что уже привыкла жить с ощущением «зайца в поле» и готовящееся покушение на ее жизнь было не первым.


Ксения Собчак ограничилась словами благодарности в адрес правоохранителей, которые предотвратили покушение, и добавила, что любой террор – зло.

Арестович* прокомментировал слухи о романе с Собчак
Арестович* прокомментировал слухи о романе с Собчак

Подоляк отверг причастность Украины к «заказу» Собчак и Симоньян



Несмотря на то, что Киев всегда торопится взять на себя ответственность за совершенные на территории России теракты, причастность к покушению на журналисток Украина поспешила опровергнуть.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к подготовке покушений на Симоньян и Собчак. По его словам, украинским властям невыгодно нападение журналисток, поскольку «они ни на что не влияют».

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Визажист Исаева назвала антитренд среди помад
Визажист Исаева назвала антитрендом кукольный оттенок помад
03 июля 2024, 19:21

Фото: iStock/La Su

Визажист Анастасия Исаева заявила, что сейчас вышли из моды кукольные оттенки губных помад.
Кроме этого, из моды вышли темно-коричневый, сливовый, холодный бежевый оттенки.

«Синие, зелёные, серые, черные, тёмно-фиолетовые, голубые — помады всех цветов радуги были актуальны лет пять назад и были верным признаком творческой или медийной личности. Вопреки стереотипам, такие цвета достаточно носибельны — просто ажиотаж на них спал», — добавила в беседе с Газета.ру Исаева.

Вместо этих цветов специалист рекомендовала использовать помады-бальзамы, которые смогут подсвечивать лицо и выгодно оттенять цвет глаз.

Ранее профессиональный визажист Александра Никитина заявила, что летом будут весьма уместны быстрый макияж в единой гамме и вариант с насыщенным ярким цветом на глазах.

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#косметика
#уход
#мода
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Названа самая любимая ягода россиян
Исследование: Клубника стала любимой ягодой россиян
03 июля 2024, 19:10

Фото: iStock/Damian Lugowski

Исследование редакции ВФокусе Mail.ru показало, что самой любимой ягодой россиян является клубника.
Второе и третье места в этом рейтинге разделили между собой черешня и малина, а далее следуют земляника, вишня и черника.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что клубнику называли своей любимой ягодой чаще женщины, в то время как мужчины наиболее чаще женщин отдавали предпочтение чернике.

Как пишет Газета.ру, в предлагаемом в исследовании списке ягод на выбор также были смородина, голубика, крыжовник, шелковица, жимолость, кизил, черемуха, костяника.

Ранее исследование «Выберу.ру» показало, что россияне в среднем тратят по 5-8 тыс. рублей на содержание домашних животных.

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#исследование
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#мужчины
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#ягоды
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Стало известно, сколько россияне тратят на содержание питомцев
«Выберу.ру»: Россияне тратят в среднем 5-8 тыс рублей на питомцев
03 июля 2024, 19:02

Фото: iStock/FamVeld

Исследование «Выберу.ру» показало, что россияне в среднем тратят по 5-8 тыс. рублей на содержание домашних животных.
При этом собаки обходятся в содержании дороже, чем коты, а регулярными издержками владельцев животных являются питание питомцев, игрушки, средства гигиены, уход за шерстью.

«Содержание домашнего питомца — это первоклассный тренажёр по развитию финансовой грамотности, особенно в условиях регулярного роста цен на товары для животных и ветеринарные услуги», — прокомментировала в беседе с Газета.ру директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

Ранее данные BestDoctor показали, что в России в первом полугодии этого года наблюдался рост числа страховок для сдающегося жилья.

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#россияне
#животные
#исследование
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Высокоскоростной интернет внедрили в Одинцовском и Раменском округах
03 июля 2024, 18:41

Фото: iStock / kynny

Качество связи улучшили для более чем 800 тыс. жителей Подмосковья. Масштабная модернизация затронула как города, так и небольшие поселения Одинцовского и Раменского округов, куда летом съезжаются дачники, в том числе из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
Много приезжих собирается летом в садовых товариществах, сёлах и деревнях Одинцовского и Раменского городских округов. Иследование, показало, что за год объем мобильного трафика в каждом из этих растущих по числу жителей округов увеличился на 37%.
«Для разгрузки телеком-оборудования и увеличения ёмкости сети построили дополнительные базовые станции и увеличили число диапазонов 4G в уже существующих. Для телеком-оборудования, расположенного вдоль трасс, связисты использовали специальные антенны с высоким коэффициентом усиления и технологию многопотоковой передачи данных MIMO для увеличения пропускной способности каналов», – говорится в сообщении.
Как указали в министерстве, станции работают в том числе в диапазоне LTE-800, который отличается большей длиной радиоволны, что эффективно для малоэтажной сельской местности. В жилых комплексах в городах увеличить ёмкость и достичь высоких скоростей удалось за счет внедрения диапазона LTE-2600 и высокой плотности размещения базовых станций.

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#подмосковье
#мингосуправления мо
#московская область
#раменский район
#одинцовский городской округ
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Власти Подмосковья ищут подрядчика на достройку детсада в посёлке Поварово
03 июля 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 250 воспитанников, было начато в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск, в настоящее время на электронные торги выставлен подряд на завершение работ, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по завершению строительства, а также поставке всего оборудования, необходимого для функционирования детского сада, размещено в Единой информационной системе в сфере закупок», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 523 миллиона 473 тысячи 690 рублей. Заявки принимаются до 19 июля.

Строительство планируется завершить в 2026 году. Проект финансируется из бюджета Московской области.

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#детский сад
#строительство
#солнечногорск
#комитет по конкуретной политике мо
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В Подмосковье с апреля по июнь разложили более 195 тыс. доз вакцины от бешенства
03 июля 2024, 18:02

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

На территории Подмосковья с апреля по июнь, когда устанавливаются провоцирующие бешенство высокие температуры, было разложено 195,6 тыс. доз оральной вакцины для предотвращения опасного заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Также в регионе усилен надзор за своевременным выявлением случаев африканской чумы свиней и птичьего гриппа.
«Работающие в усиленном режиме инспекторы госохотнадзора, а также охотпользователи контролируют ситуацию с распространением АЧС и птичьего гриппа. За последние три месяца падежа кабанов не отмечено. 31 особь добыта в рамках любительской и спортивной охоты. У каждой был взят биоматериал для лабораторного анализа. Вирус АЧС не выявлен», – рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Помимо этого, сотрудники Минэкологии и охотпользователи осматривают территории вблизи птицеводческих предприятий и комбикормовых заводов, чтобы установить случаи падежа птицы. За три месяца найдены павшими только две особи сойки. Вируса птичьего гриппа у них не выявили.

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#животные
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#бешенство
#минэкологии мо
#подмосковье
#московская область
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Бизнесмена Шефлера признали экстремистом и изъяли водочные заводы
ГП РФ требует признать водочного магната экстремистом и изъять его активы
03 июля 2024, 18:01

Фото: iStock/Igor Dudchak

Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру о признании его деятельности экстремистской. Об этом говорится в судебном иске, передает «Интерфакс».
Шефлер являлся владельцем водочных брендов «Московская» и «Столичная», также ему принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области. Согласно информации Генпрокуратуры, Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинских боевиков и ведет информационную поддержку Украины.

По этим причинам его деятельность была признана экстремистской. Уточняется, что часть активов бизнесмена находится на территории РФ. Генпрокуратура также попросила суд наложить арест на денежные средства Шефлера.

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В России выросло число страховок для сдающегося жилья
03 июля 2024, 17:54

Фото: iStock/ArLawKa AungTun

Данные BestDoctor показали, что в России в первом полугодии этого года наблюдался рост числа страховок для сдающегося жилья.
«Количество обращений по страхованию недвижимости, которая сдаётся в краткосрочную аренду, растёт, потому что всё большее количество людей понимает ценность этого продукта. Перечень рисков разнообразен, а владелец жилья может рассчитывать на возмещение убытков вследствие действий постояльцев», — объяснила в беседе с «Известиями» CEO бизнес-юнита Digital Insurance группы компаний Анна Антизерская.

До этого опрос показал, что большинство жителей Санкт-Петербурга сортирует мусор. Таких граждан, согласно данным, 38%. Отмечается, что 32% горожан этого не делают, а 30% планируют приступить к сортировке. Как передаёт «Петербургский дневник», исследование было проведено самим изданием совместно с «Единой картой петербуржца».

Ранее опрос SuperJob показал, что наиболее перспективными сферами для карьеры россияне считают IT (38%), а также строительную и нефтегазовую отрасли (по 12%).

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Россиянам раскрыли, как выбрать лучшие места в самолёте
Специалисты рекомендовали выбирать места дальше от кухонь и туалетов
03 июля 2024, 17:42

Фото: iStock/TRAVELARIUM

Специалисты сервиса для покупки авиа- и ж/д-билетов «Купибилет» ответили, какие места в самолёте лучше бронировать.
Так, для предпочитающих тишину, лучше выбирать места дальше от кухонь и туалетов.

«Места у аварийных выходов предлагают больше пространства для ног, но могут иметь ограничения. Места в первых рядах часто имеют дополнительное пространство для ног и первыми обслуживаются при раздаче еды и напитков, позволяют быстрее покинуть самолёт после посадки. Но некоторые из них могут находиться рядом с туалетами или кухней, что может создать дополнительный шум», — добавили в беседе с «Известиями» в сервисе.

Эксперты подчеркнули, что выбор места зависит от индивидуальных предпочтений пассажира.

До этого бывший бортпроводник Виталий Костицкий прокомментировал сообщения о массовых задержках и отмене рейсов «Аэрофлота» из-за нехватки персонала.

«Летний сезон отличается от других. Если зимой рейсов практически не бывает, то летом мы порой летали ежедневно. Иногда был настолько плотно забитый график, что был переналёт, но и зарабатывали больше. В некоторых компаниях правда не хватает бортпроводников, из-за чего открывается набор в летние месяцы, но есть у этого и обратная сторона», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Костицкий.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович объясняла, что среди главных факторов увеличения цен на авиабилеты – сокращение авиапарка и рост инфляции.

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