Восьмиклассник и студент: как школьник должен был убить Собчак и Симоньян, что изъяли у задержанных

Качество связи улучшили для более чем 800 тыс. жителей Подмосковья. Масштабная модернизация затронула как города, так и небольшие поселения Одинцовского и Раменского округов, куда летом съезжаются дачники, в том числе из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.