Филимонов: Из-за ограничения продаж спиртного в Вологодской области закрылась треть алкомаркетов

Георгий Филимонов (Фото: Телеграм filimonov_official)
В Вологодской области на фоне ограничения продаж спиртосодержащей продукции в будние дни закрылись 220 алкомаркетов. Это составляет 33% от их общего количества в регионе на начало года.
Такие цифры в своём телеграм-канале привёл глава региона Георгий Филимонов, ранее инициировавший такие изменения в торговой политике относительно алкогольной продукции. Он уточнил, что среди закрывшихся магазинов 144 представляют федеральные торговые сети, а 76 — региональные. Глобальной целью губернатор назвал кратное сокращение количества алкоголя на рынке.
Филимонов также напомнил, что основной задачей является не закрытие торговых точек, а их перепрофилирование, создание новых мест общественного питания. Следует перенаправить силы и средства из «наливаек» в кафе и рестораны, повысить качество сферы услуг, в том числе для повышения туристической привлекательности региона, отметил губернатор.
К положительным факторам введения ограничений на продажу алкогольной продукции Георгий Филимонов отнёс также снижение количества преступлений, совершённых в состоянии опьянения. Число таких правонарушений сократилось на 31%, в абсолютном выражении — с 627 до 433, а это доказывает, что направление выбрано верно, заключил глава региона.
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Филимонов также напомнил, что основной задачей является не закрытие торговых точек, а их перепрофилирование, создание новых мест общественного питания. Следует перенаправить силы и средства из «наливаек» в кафе и рестораны, повысить качество сферы услуг, в том числе для повышения туристической привлекательности региона, отметил губернатор.
К положительным факторам введения ограничений на продажу алкогольной продукции Георгий Филимонов отнёс также снижение количества преступлений, совершённых в состоянии опьянения. Число таких правонарушений сократилось на 31%, в абсолютном выражении — с 627 до 433, а это доказывает, что направление выбрано верно, заключил глава региона.
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Александр Бойцов