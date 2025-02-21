Губернатор Вологодской области Филимонов высмеял новости о своей кончине

Георгий Филимонов (Фото: kremlin.ru)
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Телеграм-канале посмеялся над распространившимися в Сети фейками о своей кончине.
В сгенерированной в нейросети видео о «смерти губернатора» в новостном выпуске якобы гвоорят об экстренной госпитализации Георгия Филимонова с признаками отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом. Еще отмечалось, что он умер в реанимации. В ролике также упоминается «Новичок». Еще в новостном выпуске показывают якобы работу врачей, которые «всю ночь» боролись за жизнь Георгия Филимонова.
Ранее в Следственном комитете России опровергли сообщения о начале расследования смерти русского писателя Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году.
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«Точно! Сам видел!», — прокомментировал видео губернатор Вологодской области.
Ранее в Следственном комитете России опровергли сообщения о начале расследования смерти русского писателя Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году.
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Ольга Енгалычева