Глава Вологодской области Филимонов допустил смягчение алкогольных запретов

Георгий Филимонов (Фото: kremlin.ru)
Ограничения на продажу алкогольной продукции, действующие на территории Вологодской области, в дальнейшем могут измениться. Это будет зависеть от результатов, к которым приведёт данная мера.
Об этом в разговоре с изданием «Газета.ру» заявил губернатор региона Георгий Филимонов. Он подчеркнул, что ограничительные меры, действующие в области в отношении торговли спиртным, не имеют ничего общего с «сухим законом» времён СССР.
Губернатор уточнил, что в Вологодской области нет «сухого закона», а есть мягкая и сбалансированная работа по точечным ограничениям продажи алкогольной продукции.
Глава региона подчеркнул, что данные ограничительные меры были предприняты не на пустом месте, а после тщательного анализа и подготовки. И они назрели давно, так как фраза о «вымирании Русского Севера» — уже давно не просто пустые слова, а реальное описание ситуации. И спаивание населения играло в этом далеко не последнюю роль.
Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH
Филимонов отметил, что региональные власти всегда предлагают альтернативу нездоровым увлечениям молодёжи, которая именно и потребляет основное количество спиртных напитков. За два года инвестиции в сферу спорта составили свыше пяти миллиардов рублей. Это стадионы, спортшколы, бесплатные секции, массовые спортивные мероприятия, это программа «Народный тренер» и многое другое.
Он не исключил, что после замера эффективности этой меры в течение года нужно будет посмотреть, есть ли необходимость дополнительных рестрикций или, наоборот, послаблений.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов является пожалуй самым необычным руководителем среди глав российских регионов. Например, выступая перед студентами во время празднования Дня молодёжи, он читал со сцены рэп, а потом вместе с мастерами боевых единоборств прямо в костюме показал вполне приличную «вертушку».
Во время совещания в правительстве после известия о трудностях, с которыми сталкиваются выпускники при сдаче экзаменов по иностранному языку, руководитель области вдруг заговорил на неплохом английском. В его приёмной висит плакат с отсылкой к известному сериалу с лозунгом «Слово губернатора», а недавно митрополит Вологодский и Кирилловский Савва читал для чиновников областной администрации лекцию о природе греха.
Сам он, по его словам, уже десять лет не употребляет спиртного, стал за это время отцом четырёх дочерей, но считает, что нет ничего страшного в том, что человек по своему выбору решает отмечать праздники с алкоголем. Вопрос меры, качества напитков и частоты употребления, считает Филимонов.
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«Знаете, что единственное у Горбачева получилось? Вспоминая о сухом законе, многие умалчивают тот факт, что тогда повысилась рождаемость. Он сработал как инструмент народосбережения», — отдал должное закону от 1985 года Филимонов.
Губернатор уточнил, что в Вологодской области нет «сухого закона», а есть мягкая и сбалансированная работа по точечным ограничениям продажи алкогольной продукции.
Глава региона подчеркнул, что данные ограничительные меры были предприняты не на пустом месте, а после тщательного анализа и подготовки. И они назрели давно, так как фраза о «вымирании Русского Севера» — уже давно не просто пустые слова, а реальное описание ситуации. И спаивание населения играло в этом далеко не последнюю роль.
«Мы на 71-м месте находимся в России в так называемом рейтинге трезвости. Позор!» — с возмущением сказал губернатор.
Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH
Филимонов отметил, что региональные власти всегда предлагают альтернативу нездоровым увлечениям молодёжи, которая именно и потребляет основное количество спиртных напитков. За два года инвестиции в сферу спорта составили свыше пяти миллиардов рублей. Это стадионы, спортшколы, бесплатные секции, массовые спортивные мероприятия, это программа «Народный тренер» и многое другое.
«Занимайтесь спортом, учитесь, создавайте семьи, любите друг друга, рожайте детей. Без дурмана алкогольного, без самоумерщвления, без деградации и трагедии для детей», — призвал губернатор молодых жителей Вологодской области.
Он не исключил, что после замера эффективности этой меры в течение года нужно будет посмотреть, есть ли необходимость дополнительных рестрикций или, наоборот, послаблений.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов является пожалуй самым необычным руководителем среди глав российских регионов. Например, выступая перед студентами во время празднования Дня молодёжи, он читал со сцены рэп, а потом вместе с мастерами боевых единоборств прямо в костюме показал вполне приличную «вертушку».
Во время совещания в правительстве после известия о трудностях, с которыми сталкиваются выпускники при сдаче экзаменов по иностранному языку, руководитель области вдруг заговорил на неплохом английском. В его приёмной висит плакат с отсылкой к известному сериалу с лозунгом «Слово губернатора», а недавно митрополит Вологодский и Кирилловский Савва читал для чиновников областной администрации лекцию о природе греха.
Сам он, по его словам, уже десять лет не употребляет спиртного, стал за это время отцом четырёх дочерей, но считает, что нет ничего страшного в том, что человек по своему выбору решает отмечать праздники с алкоголем. Вопрос меры, качества напитков и частоты употребления, считает Филимонов.
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Александр Бойцов