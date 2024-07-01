Подполье: Украина активизировала авиацию в Николаевской области

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Подполье сообщает об активности авиации Украины и переброске вооружений через Николаевскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Самолеты сегодня популярны в Николаевской области, летают, тренируются и готовятся — это факт. Самолеты имеют на аэродромах небольшой запас ракет и ГСМ для того, чтобы отстрелявшись, быстро довооружиться, заправиться и опять сделать боевой вылет», — цитирует агентство слова собеседника.Местные жители отмечает, что самолеты в последнее время стали летать гораздо чаще.
Лебедев добавил, что военная техника, горюче-смазочные материалы и боекомплекты перебрасываются через Николаевскую область составами. Гранатометы, минометы, стрелковое оружие и снаряды перевозят фурами.
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