На борту самолета из Австралии в Индию от туберкулеза умерла 24-летняя девушка

В Санкт-Петербурге штормовой ветер повалил башенный кран на одной из стройплощадок в Невском районе. Строительная техника рухнула из-за непогоды этим вечером, 1 июля, сообщает SHOT.

На кадрах видно, как сильный ветер, накрывший город, валит один из двух башенных кранов. Тяжеловесная конструкция падает вниз после чего район озаряет яркая вспышка. По словам очевидцев, ЧП произошло на стройке возле проспекта Большевиков, где строится очередной многоквартирный дом.В сообщении отмечается, что северную столицу накрыл сильный ливень и штормовой ветер с порывами до 31 м/с. В городе падают деревья, срываются остановочные павильоны. Аэропорт Пулково на время перестал принимать самолеты, рейсы перенаправляют на запасные площадки.