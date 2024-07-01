На борту самолета из Австралии в Индию от туберкулеза умерла 24-летняя девушка

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Проживавшая в Австралии девушка умерла на борту самолета во время рейса до Индии. Как сообщает Daily Mail, 24-летняя Манприт Каур летела к семье в Дели.
По информации издания, девушка не была дома четыре года и решила навестить родных. За несколько часов до отправки рейса Qantas из Мельбурна ей стало плохо. Когда Манприт зашла на борт, состояние ухудшилось, она потеряла сознание и упала в проходе у своего кресла.
Экипаж самолета бросился помогать пассажирке, но все попытки были тщетны. Вскоре врачи констатировали, что девушка умерла от туберкулеза.
Ранее на базе ВВС Танагра в Греции катапультировался пилот истребителя. Летчик посадил самолет и управлял им на земле, когда понял, что отказали тормоза и борт выносит за пределы взлетной полосы. В этот момент пилот решил катапультироваться.
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Экипаж самолета бросился помогать пассажирке, но все попытки были тщетны. Вскоре врачи констатировали, что девушка умерла от туберкулеза.
Ранее на базе ВВС Танагра в Греции катапультировался пилот истребителя. Летчик посадил самолет и управлял им на земле, когда понял, что отказали тормоза и борт выносит за пределы взлетной полосы. В этот момент пилот решил катапультироваться.
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Данил Пономарев