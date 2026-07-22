Филиппинские лодки протаранили патрульный катер КНР в Южно-Китайском море
В Южно-Китайском море филиппинские лодки протаранили патрульный катер Береговой охраны Китая в районе рифа Жэньай-Цзяо. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Два плавсредства спустили с филиппинского военного судна BRP Sierra Madre, которое уже длительное время стоит на мели. Находившиеся на лодках люди, по данным китайской стороны, атаковали сотрудников правоохранительных органов КНР с помощью вёсел, длинных шестов и других подручных средств.
В ответ на инцидент МИД Китая обвинил Филиппины в провокациях и намеренном обострении обстановки, отметив, что подобные возмутительные действия происходят каждый раз, когда стороны готовятся к переговорам. Более того, в Пекине также подозревают, что за эскалацией стоят Соединённые Штаты.
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