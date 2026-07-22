Филиппинские лодки протаранили патрульный катер КНР в Южно-Китайском море

22 июля 2026, 06:14

Фото: iStock/Sasithorn Phuapankasemsuk

В Южно-Китайском море филиппинские лодки протаранили патрульный катер Береговой охраны Китая в районе рифа Жэньай-Цзяо. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».