На Ставрополье после атаки БПЛА загорелся складской комплекс, пострадали два человека
При атаке беспилотника на Ставрополье загорелся складской комплекс, есть пострадавшие. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.
По его информации, возгорание произошло на окраине Невинномысска после удара БПЛА. На месте работают пожарные расчёты и экстренные службы. Предварительно, два человека получили травмы. В настоящий момент пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
Губернатор региона также напомнил о действующем по всему краю режиме беспилотной опасности и предупредил об административной ответственности за публикацию кадров с места падения обломков и работы ПВО.
В то же время в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщили, что логистический комплекс компании в Невинномысске уже эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.
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