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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что дела НАТО, вероятно, плохи и следующего саммита Североатлантического альянса может уже и не быть. Об этом он написал у себя на странице в соцсетях.
«А что, если за внешними проявлениями дела у НАТО идут гораздо хуже, чем было объявлено? Саммит в честь 75-летия проходит, но будет ли 80-й или даже 76-й юбилейный саммит? Это совсем не точно», — рассуждает французский политик.По словам Филиппо, народ устал от конфликтов и хочет мира, и шансы Дональда Трампа на победу в ноябре на выборах растут, а его планы носят антинатовский характер.
«Остальной мир бунтует! Шанхайский форум сотрудничества объявил, что вытесняет американское военное присутствие из региона!» — заключил политик.Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что официальные лица с саммита НАТО в Вашингтоне признали, что Европа и США не успевают производить оружие для Украины. Отмечалось, что многие, в том числе оборонные предприятия и Пентагон, признают, что их первоначальные расчеты о наращивании производства вооружений для Украины были слишком оптимистичными.
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