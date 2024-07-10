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Филиппо: Дела НАТО плохи и следующего саммита может уже и не быть

10 июля 2024, 19:40
Фото: iStock/Xavier Lejeune

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что дела НАТО, вероятно, плохи и следующего саммита Североатлантического альянса может уже и не быть. Об этом он написал у себя на странице в соцсетях.
«А что, если за внешними проявлениями дела у НАТО идут гораздо хуже, чем было объявлено? Саммит в честь 75-летия проходит, но будет ли 80-й или даже 76-й юбилейный саммит? Это совсем не точно», — рассуждает французский политик.
По словам Филиппо, народ устал от конфликтов и хочет мира, и шансы Дональда Трампа на победу в ноябре на выборах растут, а его планы носят антинатовский характер.


«Остальной мир бунтует! Шанхайский форум сотрудничества объявил, что вытесняет американское военное присутствие из региона!» — заключил политик.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что официальные лица с саммита НАТО в Вашингтоне признали, что Европа и США не успевают производить оружие для Украины. Отмечалось, что многие, в том числе оборонные предприятия и Пентагон, признают, что их первоначальные расчеты о наращивании производства вооружений для Украины были слишком оптимистичными.

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США в 2026 разместят в ФРГ дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковые
10 июля 2024, 20:31

Фото: iStock/allanswart

США в 2026 году разместят в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщают РИА Новости. В ФРГ появятся ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковые ракеты, которые пока разрабатываются, заявили в ведомстве.
«Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем», — говорится в сообщении.
Указывается, что новое оружие будет с куда большей дальностью действия, чем то, что есть в Европе сейчас, а с Германией уже достигнута необходимая договоренность.

Ранее CNN сообщал, что на военных базах США в Европе усилили меры безопасности в связи с якобы готовящимся саботажем со стороны связанных с Россией лиц. Телеканал заявил, что американская разведка получила некие данные о том, что группа лиц, якобы нанятая Россией, планировала организовать несколько атак по саботажу американских военных объектов.

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#сша
#оружие
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Стреляет себе в ногу: Хинштейн о блокировке российских каналов на YouTube
Хинштейн: Блокируя российские каналы YouTube вынуждает РФ открывать свои сервисы
10 июля 2024, 19:38

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Видеохостинг YouTube, блокируя российские каналы, просто мотивирует развитие отечественных площадок, об этом написал депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале
Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 2020 года видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов, при этом 83 из них были заблокированы только за 2024 год.

«Своими блокировками YouTube, сам того не понимая, стреляет себе в ногу. Он буквально вынуждает нас строить собственную инфраструктуру, при которой надобность в услугах зацензурированного видеохостинга просто отпадет. Наглядный пример - постсанкционный рост ИТ-индустрии», — подчеркнул депутат.

Хинштейн также отметил, что подобные действия площадки ничем, кроме как цензурой, назвать нельзя. Он призвал россиян пользоваться российскими хостингами для просмотра видеороликов.

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#youtube
#депутат
#александр хинштейн
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«УП»: Зеленский хочет уволить премьера Шмыгаля из-за отсутствия инициатив
10 июля 2024, 19:28

Владимир Зеленский хочет уволить премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за отсутствия инициатив и упадка в сферах его ответственности. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
«Мы "увольняли" премьера Шмыгаля уже не раз. Но так близко к отставке, как сейчас, этот Кабмин еще не был», — заявил один из собеседников.
В статье указывается, что Зеленский устал от безынициативности Шмыгаля, а сферы, за которые отвечает премьер, находятся в упадке — страна находится на грани дефолта, энергосистема разрушена.

По словам источника издания, хоть Шмыгаль и лоялен Зеленскому и не метит на более высокие должности, Зеленскому надоело «отсутствие драйва» у премьера, а также негатив населения после решений кабмина.

До этого издание «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщало, что в Украине думают над кандидатурой первого вице-премьера в правительстве Юлии Свириденко, которая могла бы занять место Шмыгаля.

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#украина
#премьера
#кабмин
#зеленский
#киев
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Эстония, Литва и Латвия хотят выйти из единой энергосистемы с РФ и Белоруссией
10 июля 2024, 19:07

Фото: iStock/Aryut

Эстония, Литва и Латвия хотят выйти из единой электроэнергетической системы с Белоруссией и Россией (БРЭЛЛ). О решении этих трех стран Прибалтики не продлевать контракт об электроснабжении, а также о намерении полностью перейти на новую систему к февралю 2025 года, говорится в совместном заявлении на сайте Минэнерго Литвы.
«В ближайшие недели операторы Балтийской системы энергопередачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт по БРЭЛЛ <...>. После решения о непродлении контракта БРЭЛЛ страны Балтии проведут испытания собственной системы и синхронизируются с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года», - говорится в совместном заявлении прибалтийских стран.
Эстония, Литва и Латвия хотят синхронизировать свои сети с Европой через Польшу. После соединения с европейской системой, они отключатся от БРЭЛЛ, о чем должны сообщить России и Белоруссии за шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Польша и государства Прибалтики желают защититься от России, создав непреодолимое препятствие на границе с РФ и Белоруссией по единой схеме, сообщает чешское издание Lidovky.

По словам журналистов, заплатить за этот новый «железный занавес» Польша и Прибалтика предлагают Европейскому Союзу. Они позиционируют проект как общеевропейский проект и планируют привлечь ЕС к финансированию в размере 2,4 миллиардов евро.

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Орбан спрогнозировал следующие два месяца СВО
El Pais: Орбан посчитал следующие пару месяцев СВО самыми драматичными
10 июля 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Следующие пару месяцев спецоперации будут самыми драматичными. Такое опасение высказал венгерский премьер Виктор Орбан в своем конфиденциальном докладе председателю Евросовета Шарлю Мишелю. Об этом пишет издание El Pais, сославшись на документ.
«Следующие два месяца на линии фронта на Украине будут «более драматичными, чем когда-либо», — цитируют Орбана журналисты.

Премьер-министр Венгрии отметил высокую вероятность того, что на данный момент предложения прекратить огонь воспримут более благосклонно, указывается в материале.

Кроме того, убежден Орбан, российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на мирный диалог Москвы и Киева до конца 2024 года, утверждают обозреватели.

Орбан посещал столицу 5 июля в рамках встречи с Путиным. Политики обсудили украинский кризис и ряд других вопросов.

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#мир
#россия
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#сво
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#новости
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Армия Израиля ударила по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот
ЦАХАЛ ударил по сирийской военной инфраструктуре в районе Голанских высот
10 июля 2024, 17:20

Фото: istockphoto/Diy13

Израильские военнослужащие ударили по сирийской военной инфраструктуре в районе Голанских высот, что оспариваются двумя государствами. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале Вооруженных сил Израиля.
«Некоторое время назад танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удар по военной инфраструктуре, которая использовалась сирийскими военными, что нарушило Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией 1974 года в буферной зоне», — говорится в публикации.

При этом ответственность Израиль возложил на сирийскую сторону, обвиняя в «попытках нарушения суверенитета» страны.

Соглашение о разъединении в мае 1974 года подписали США, Израиль и Сирия. По нему территорию, огибавшую с востока регион Голанских высот и которую занял Тель-Авив, преобразовали в демилитаризованную, она должна была управляться ООН. При этом ее занял ЦАХАЛ, несмотря на то, что формально территория признана частью Сирии.

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#мир
#израиль
#сирия
#война
#цахал
#новости
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Стало известно, с чем связаны перестановки во власти Украины
Политолог Журавлев: перестановки во власти Украины связаны с недовольством людей
10 июля 2024, 17:18

Фото: iStock/DmyTo

Перестановки во власти Украины, в офисе Зеленского, а также возможная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля, могут быть связаны с растущим недовольством среди населения. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев во время беседы с «Лентой.ру».
«Общество недовольно властью. Жить становится хуже, значит, надо искать виноватого. А раз президент виноват быть не может, нужно найти, на кого списать проблемы. Сейчас все спишут как раз на Шмыгаля, который "плохо возглавлял правительство"», — пояснил Журавлев.
По словам политолога, хоть украинское общество сильно недовольно действиями властей, но на улицы люди выходить не станут из-за боязни быть репрессированными.

«Люди недовольны, но это не значит, что они пророссийски настроены. Нет, они просто против власти. Последствия этого недовольства простые: народ перестанет воспринимать сигналы от власти. Он не выйдет на улицы, пока не будет уверен в своей победе, но и выполнять приказы не станет», — отметил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что Шмыгаля могут отправить в отставку 16-18 июля, когда Зеленский вернется с саммита НАТО и других поездок. По данным украинского издания «УП», президент не срывается на премьера, но игнорирует его или слушает с раздражением.

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#общество
#премьера
#люди
#нато
#зеленский
#украина
#киев
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Блинкен голословно обвинил Россию в попытках диверсий и убийств в странах НАТО
10 июля 2024, 17:05

Фото: сайт Госдепартамента США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен голословно обвинил Россию в преступлениях на территории стран НАТО. Об этом сообщают РИА Новости. Госсекретарь заявил, что участники Североатлантического альянса в последние месяцы якобы столкнулись с поджогами, попытками диверсий и убийств, а после бездоказательно возложил за это вину на РФ.
Ранее The Washington Post сообщали, что США на юбилейном саммите НАТО не станут обещать Украине скорое вступление в альянс. Уточняется, что Вашингтон также попросит Зеленского не показывать свое недовольство на публику, как это произошло в прошлом году.

Согласно информации источника, лидеры стран-участниц блока будут делать акцент на дальнейшей поддержке киевского режима в противостоянии с Москвой и «подготовке» Украины к вступлению в Североатлантический альянс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину пока не берут в НАТО, потому что еще не решили, как ее поделить. При этом, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО.

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#сша
#мид
#украина
#нато
#киев
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Бывший глава компании «Еврохим» Рашевский добился в суде ЕС отмены санкций
10 июля 2024, 16:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший глава компании «Еврохим» Владимир Рашевский добился отмены санкций через суд в ЕС. Решение о незаконности ограничений вынес Европейский суд в Люксембурге, признав их недействительными.
Согласно постановлению, Совет Евросоюза не смог доказать, что бизнесмен поддерживал российское правительство и несет ответственность за ввод российских войск на Украину. Вместе с тем Брюссель не предоставил доказательств того, что Рашевский контролирует «Еврохим» или СУЭК.

Рашевский попал под санкции в марте 2022 года после начала СВО. Евросоюз обосновал это тем, что бизнесмен работал в «Еврохиме», а до этого — в СУЭКе, и эти компании сотрудничали с российскими властями. В день введения санкций бизнесмен сразу же покинул пост гендиректора «Еврохима» и вышел из совета директоров компании.

Это не первый случай, когда Европейский суд встает на сторону российских бизнесменов в делах по отмене санкций. До этого иск выиграл миллиардер Дмитрий Пумпянский вместе с женой, а также замгендиректора АЛРОСА Алексей Филипповский.

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