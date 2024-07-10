СМИ: на саммите НАТО открылась неожиданная правда об Украине

Фото: сайт НАТО
По мнению президента Владимира Зеленского, членство Украины в НАТО пока остаётся недостижимым.
«Зеленский считает, что членство в военном союзе остаётся его самой заветной целью, но пока что она кажется недостижимой. Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО, не торопятся принимать Украину, особенно в условиях, когда она активно участвует в боевых действиях с Россией, что может привести к более масштабному конфликту», — говорится в публикации ABC.
В статье утверждается, что многолетний конфликт, в результате которого погибли тысячи украинцев, вызвал у многих людей разочарование и скептицизм относительно возможности присоединения их страны к западному альянсу.
Ранее Майкл Карпентер, директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, заявил, что на саммите НАТО Украина не получит приглашения стать членом альянса, но для неё будет создан «институционный мост», ведущий к этой цели.
Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны-члены НАТО не продвигать на саммите блока вопрос о членстве Украины в альянсе. По их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Президент Владимир Путин говорил, что возможное членство Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России и стало одной из причин начала специальной военной операции.
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Мира Полтева