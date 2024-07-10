Рассекреченный документ из архивов США: 30 лет назад Украину тайно готовили к НАТО

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Совет национальной безопасности Белого дома в 1994 году тайно разрабатывал план о подготовке Украины к вступлению в НАТО. Об этом говорится в рассекреченном документе, опубликованном Архивом нацбезопасности США.
«Возможность членства Украины, балтийских и южных государств должна быть поддержана. Мы не должны оставлять их в серой зоне российского влияния. Говоря это, мы не должны озвучивать эту мысль публично или в частном порядке внутри НАТО в данный момент, учитывая чувствительность России. В ближайшей и средней перспективе мы должны развивать стратегию в отношении Украины и параллельно углублять партнерство НАТО с Россией», – указывается в меморандуме на имя тогдашнего советника по нацбезопасности Белого дома Энтони Лэйка и его заместителя.Данный документ разработали в декабре 1994 члены совета по нацбезопасности Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие.
С Россией предполагалось вести серьезный диалог, но при этом не допускать того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».
Ранее из рассекреченных документов стало ясно, что бывший президент США Альберт Гор пообещал предупредить Россию о расширении НАТО на Восток. Об этом он заявил экс-президенту РФ Борису Ельцину в 1994 году.
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