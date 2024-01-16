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Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Германии нужны военные действия против России для наведения страха среди немцев, чтобы таким образом избежать социального взрывы. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Филиппо предсказал в феврале 2024 года начало беспорядков, а в 2025 — их пик на фоне взрывных социальных волнений в ФРГ и в других странах.
По словам политика, военный план, который якобы разработан бундесвером, «очень точный» и направленный на внутреннюю аудиторию ЕС с целью предотвращения социального взрыва.
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По словам политика, военный план, который якобы разработан бундесвером, «очень точный» и направленный на внутреннюю аудиторию ЕС с целью предотвращения социального взрыва.
«Война как отвлекающий манёвр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения», — заключил Флориан Филиппо.
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Диана Аванесян