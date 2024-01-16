Генерал ВСУ Сырский рассказал об «активной обороне» на восточном фланге

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Командующий сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на восточном фланге украинская армия находится в состоянии «активной обороны». Об этом пишет Reuters.
Кроме того, по словам генерала у ВСУ не хватает боеприпасов. В связи с этим он призвал западных союзников обеспечить их поставки в ближайшее время.
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