Филиппо: На церемонии открытия Олимпиады Макрон опешил, когда его освистали

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Толпа освистала президента Франции Эммануэля Макрона во время его выступления на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Он был явно к этому не готов и даже на секунду опешил.
Об этом рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своей социальной сети X, приложив к посту соответствующий ролик. Он также добавил, что отрывок с конфузом французского лидера, которого освистала даже тщательно подобранная аудитория, телеканалы вырезали, и призвал распространять свою видеозапись.
Открытие Олимпиады уже отмечено несколькими казусами, которыми Игры в Париже наверняка запомнятся не с самой лучшей стороны. Во-первых, даже на Западе многих возмутила пародийная миниатюра «Тайная вечеря», представленная трансвеститами и трансгендерами. Греческие СМИ назвали это крахом цивилизации и христианской культуры. Олимпийский флаг был повешен вверх ногами, а представителей делегации Южной Кореи диктор назвал спортсменами из КНДР.
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Александр Бойцов