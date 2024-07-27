«Куличенко у Кипра прекрасная»: Губерниев оценил церемонию открытия Олимпиады

Фото: istockphoto/Mateescu Mugur
Известный тележурналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев положительно оценил церемонию открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Особо он отметил знаменосца сборной команды Кипра, бывшую российскую легкоатлетку Елену Куличенко.
Сама церемония открытия Олимпиады проходила необычно. Впервые в истории Игр её провели не на стадионе, а в самом городе. Спортивные делегации стран-участниц проплыли на лодках по Сене, от моста Аустерлиц до Трокадеро, мимо всех достопримечательностей французской столицы.
Конечно, острый на язык комментатор не мог не обратить внимание на скандал с участием Куличенко, разразившийся накануне Олимпиады. Тогда греческие журналисты нашли аккаунт спортсменки на платформе для взрослых Onlyfans с интимными фотографиями. Олимпийский комитет Кипра попросил легкоатлетку удалить свою страницу. Сама спортсменка заявила, что профиль принадлежит не ей, а все фотор=графии сгенерированы искусственным интеллектом.
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«Хорошая церемония, Куличенко у Кипра прекрасная… Интересно… Да, это Олимпиада!!!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Конечно, острый на язык комментатор не мог не обратить внимание на скандал с участием Куличенко, разразившийся накануне Олимпиады. Тогда греческие журналисты нашли аккаунт спортсменки на платформе для взрослых Onlyfans с интимными фотографиями. Олимпийский комитет Кипра попросил легкоатлетку удалить свою страницу. Сама спортсменка заявила, что профиль принадлежит не ей, а все фотор=графии сгенерированы искусственным интеллектом.
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Александр Бойцов