Кирби: США не могут продолжать помогать Украине без одобрения Конгресса

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Соединённые Штаты не могут помогать Украине без одобрения конгрессом запроса президента Джо Байдена, с таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга.
«Нет», — ответил Кирби на вопрос корреспондента о том, есть ли у Вашингтона альтернативный способ, с помощью которого можно было бы продолжить поддерживать Вооружённые силы Украины в обход одобрения конгрессом запроса американского лидера Джозефа Байдена.
Тем временем, ситуацию на Украине накаляется. На фоне потрясших интернет слухов об увольнении главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, в The Washington Post выяснили, что между ним и президентом Владимиром Зеленским произошёл конфликт на из-за разногласий о необходимости мобилизовать 500 тысяч человек.
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Евгения Парфентьева