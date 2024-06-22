Фото: istockphoto/vadimrysev
Разрешение, данное Соединёнными Штатами Вооружённым силам Украины (ВСУ), согласно которому они могут наносить удары по всей территории России, используя американское оружие, напрямую ведёт к третьей мировой войне.
Об этом заявил лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В своей социальной сети X (бывший Twitter) он назвал это решение Вашингтона полным безумием.
Филиппо опасается, что вслед за решением США аналогичные действия могут последовать и со стороны французских властей. Они также способны в ближайшее время разрешить Киеву атаковать любую точку на территории России. Особенно учитывая воинственный настрой президента Макрона, отметил политик.
Читайте также:
Политик Филиппо: Оппозиции следует бойкотировать встречу Зеленского и Макрона
Филиппо: отправка французских инструкторов на Украину повлечет опасную эскалацию
Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона, определив «настоящего босса»
«Ястребы войны готовы на все, чтобы начать третью мировую перед возможным возвращением Трампа, который хочет мира!», — подчеркнул политик.
Филиппо опасается, что вслед за решением США аналогичные действия могут последовать и со стороны французских властей. Они также способны в ближайшее время разрешить Киеву атаковать любую точку на территории России. Особенно учитывая воинственный настрой президента Макрона, отметил политик.
Читайте также:
Политик Филиппо: Оппозиции следует бойкотировать встречу Зеленского и Макрона
Филиппо: отправка французских инструкторов на Украину повлечет опасную эскалацию
Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона, определив «настоящего босса»
Александр Бойцов