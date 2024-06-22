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Филиппо: Разрешение США наносить Киеву удары по РФ ведёт к третьей мировой войне

22 июня 2024, 13:47
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Разрешение, данное Соединёнными Штатами Вооружённым силам Украины (ВСУ), согласно которому они могут наносить удары по всей территории России, используя американское оружие, напрямую ведёт к третьей мировой войне.
Об этом заявил лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В своей социальной сети X (бывший Twitter) он назвал это решение Вашингтона полным безумием.

«Ястребы войны готовы на все, чтобы начать третью мировую перед возможным возвращением Трампа, который хочет мира!», — подчеркнул политик.



Филиппо опасается, что вслед за решением США аналогичные действия могут последовать и со стороны французских властей. Они также способны в ближайшее время разрешить Киеву атаковать любую точку на территории России. Особенно учитывая воинственный настрой президента Макрона, отметил политик.

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В США испугались уникального оружия России
GB News: системы ПВО Запада не защитят его от российских ракет «Циркон»
22 июня 2024, 14:38

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) западных государств не защитят их от гиперзвуковых ракет «Циркон» российского производства. Об этом сообщает GB News, ссылаясь на офицера ВС США в отставке Дэниела Дэвиса.
«Насколько мне известно благодаря обсуждениям этого вопроса с некоторыми известными экспертами, сейчас против этих гиперзвуковых ракет нет никакой защиты», – сказал Дэвис.

По его словам, западные военные технологии еще не настолько развиты для перехвата таких снарядов, а это значит, по словам американского военного, что «Цирконы» способны пробить ПВО США.

Ракета «Циркон» способна поразить цель в тысяче километров, а ее скорость составляет до девяти Махов.

Ранее эксперты отвечали на вопрос, подпишет ли Россия новый ядерный договор с США. Подробности в материале «Радио 1».

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Захарова: Москва даст адекватный ответ, если закроют визовые центры РФ в США

WP: США ограничили удары по территории России американским оружием
#мир
#россия
#сша
#оружие
#новости
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Захарова: Москва даст адекватный ответ, если закроют визовые центры РФ в США
22 июня 2024, 13:20

Фото: пресс-служба МИД РФ

Москва даст адекватный ответ на решение США закрыть визовый центр РФ, а также лишить российских дипломатов налоговых привилегий. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Днём ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что американская сторона решила закрыть визовый центр РФ с представительствами в Нью-Йорке и Вашингтоне. Кроме того, у российских дипломатов отобрали специальные карточки, которые освобождали их от уплаты любых налогов в стране. По словам дипломата, американская сторона никак не объяснила свои действия.

«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», — подчеркнула Захарова в разговоре с РИА Новости.

Анатолий Антонов заверил, что российское посольство в США сделает всё возможное для обеспечения соотечественников необходимым правовым и консульским обслуживанием.

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#сша
#посол
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#рф
#антонов
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Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
22 июня 2024, 13:04

Фото: istockphoto/ia_64

Президент РФ Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны, в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Традиционная церемония прошла в Александровском саду.
Под звуки траурного марша в исполнении военного оркестра почётный караул установил венок на стойку пред Вечным огнём у Кремлёвской стены. Президент страны, склонив голову, подошёл к венку. За ним последовали другие участники церемонии — ветераны Великой Отечественной войны, Вооружённых сил РФ, представители командования российской армии.

Глава государства, преклонив колено, поправил ленты на венке, выполненные в цветах российского флага. На лентах золотом написано: «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». Затем Путин под звуки метронома минутой молчания почтил память героев, павших за свободу Родины. После этого, как и в прошлые годы, президент возложил цветы к мемориалам городов-героев и городов воинской славы, поклоном выразив почтение подвигу жителей городов и гарнизонов.

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#цветы
#президент
#ветераны
#память
#страны
#путин
#рф
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Патрушев: Киев по указке западных стран подавляет родственные связи украинцев
22 июня 2024, 11:53

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Киев по указке западных стран хочет подавить родственные связи украинских граждан, отправляя их на бойню. Об этом пишет помощник российского президента Николай Патрушев в своем материале для журнала «Национальная оборона».
Патрушев подчеркивает, что население республики «русское в большинстве своем», однако Киев является марионеткой в руках Запада, поэтому он отправляет украинцев на верную смерть.

«Людей, говорящих и думающих на русском языке, воспитанных на русской истории и литературе, а также на русских традициях», – пишет Патрушев.
Он также отмечает, что сегодняшняя неонацистская власть на Украине особенно извратила историю. Так, согласно статье, экстремистские организации в сегодняшних учебниках называются «антифашистским движением сопротивления». О зверствах, совершенных нацистами, молчат «в соответствии с методичками» Запада.

В заключении Патрушев привел в пример возвеличивание убийц и карателей. В частности, он упомянул бывшего эсэсовца Ярослава Хунку, которому бурно аплодировал канадский парламент.

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#мир
#россия
#украина
#киев
#нацизм
#новости
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Посол РФ Антонов: визит Путина в КНДР и во Вьетнам посадил американцев в лужу
22 июня 2024, 11:29

Фото: сайт Кремля

Санкционная политика США провалилась на фоне визитов во Вьетнам и Северную Корею президента России Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил российский посол на американской территории Анатолий Антонов. По его словам, поездки главы государства «посадили американцев в лужу».
«Еще раз подтверждено о том, что страны глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает Российская Федерация, тянутся к нам», – сказал Антонов.

Посол добавил, что, если представители РФ посещают какие-либо государства, то потом в эти же страны США отправляют своих эмиссаров, «пытаясь сдемпфировать тот позитивный результат, который несет внешняя политика Российской Федерации».

До этого Путин посещал Северную Корею с официальным визитом. Итогом встречи стало соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство стран.

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#новости
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WP: США ограничили удары по территории России американским оружием
22 июня 2024, 09:46

Фото: istockphoto/aarrows

Вашингтон ввёл ограничения на дальность ударов по территории России американским оружием. Это не позволяет Киеву атаковать важнейшие стратегические российские аэродромы.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в среде украинских чиновников. Новая политика США, позволяющая обстреливать территорию России из некоторых видов американского оружия, привела к сокращению числа российских атак, пишут обозреватели издания.

Однако наложенные ограничения сокращают радиус действия настолько, что это не позволяет Украине наносить удары по ключевым аэродромам. Эти аэродромы используются российскими самолётами, которые сбрасывают на украинские позиции мощные управляемые авиабомбы. Это смертоносное оружие обладает большой разрушительной силой и наносит существенный ущерб ВСУ, заключают авторы материала.

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#украина
#киев
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Посол Антонов озвучил вопрос, который намерен задать на встрече в Белом доме
Посол Антонов: Хочется спросить Белый дом о том, куда катится Америка
22 июня 2024, 08:43

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в скором времени ему предстоит встреча с представителями администрации Белого дома. Он собирается спросить их о том, куда катится Америка в отношениях с Россией.
По словам дипломата, он хочет не через прессу, а непосредственно у представителей американских властей поинтересоваться и получить чёткий и ясный ответ, куда катится Америка в отношениях с Российской Федерацией.

Антонов также рассказал, что Соединённые Штаты лишили российских дипломатов налоговых привилегий в стране. У них отобрали специальные карточки, освобождающие от любых налогов. По словам посла, он и его коллеги-дипломаты не собираются пополнять американскую казну, поскольку у них есть своё государство, которому он платят налоги и будут платить далее.

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#сша
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Польша и союзники подняли в воздух истребители из-за активности авиации РФ
22 июня 2024, 07:33

Фото: istockphoto/TebNad

Польша вместе с союзниками подняли в воздух истребители. По сообщению польского военного ведомства, причиной этого стала активность дальней российской авиации.
Сообщение об этом оперативное командование польских вооружённых сил разместило в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Польские военные предупредили, что из-за поднятых в воздух истребителей может наблюдаться повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Через несколько часов оперативное командование ВС Польши сообщило о возвращении самолётов на аэродромы базирования, добавив, что минувшая ночь стала очень «напряжённой» для противовоздушной обороны.

Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что полёты российских военных самолётов осуществляются в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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#польша
#истребитель
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Welt: Премьер госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Хабеком
22 июня 2024, 07:19

Фото: istockphoto/HUNG CHIN LIU

Премьер-министр Государственной комиссии КНР Ли Цян отменил запланированную встречу с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, который находится в Китае с визитом. О причинах этого последний не был поставлен в известность.
Об этом сообщает немtцкое издание Die Welt. Встреча должна была состояться в субботу, 22 июня. Как пишут журналисты со ссылкой на представителя делегации, сопровождающей Хабека, сам вице-канцлер заявил, что не имеет ни малейшего понятия о том, по какой причине согласованная встреча была отменена.

Представитель партии «Зелёных» вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек прибыл в Китай в пятницу, 21 июня. Здесь у него были запланированы несколько встреч с китайскими коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу.

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