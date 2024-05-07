Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона, определив «настоящего босса»

Фото: сайт Кремля
Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе своего визита во Францию унизил Эммануэля Макрона, игнорируя его и больше общаясь с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
По слова политика, Си Цзиньпин определил «настоящего босса» в лице фон дер Ляйен, с которой и предпочёл общаться, игнорируя Макрона.
А Макрон, в свою очередь, продемонстрировал своём подчинённое положение. Эта ситуация, по мнению Филиппо, наносит заметный ущерб национальным интересам Франции.
Также политик указал на то, что членство Франции в Евросоюзе ослабляет страну.
Китайский лидер в сопровождении супруги прибыл во Францию в воскресенье. Его рабочий визит продлится до среды. Си Цзинпин уже провёл трехстороннюю встречу с Макроном и фон дер Ляйен, на которой указал на необходимость совместного противодействия эскалации конфликта на Украине.
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А Макрон, в свою очередь, продемонстрировал своём подчинённое положение. Эта ситуация, по мнению Филиппо, наносит заметный ущерб национальным интересам Франции.
Также политик указал на то, что членство Франции в Евросоюзе ослабляет страну.
Китайский лидер в сопровождении супруги прибыл во Францию в воскресенье. Его рабочий визит продлится до среды. Си Цзинпин уже провёл трехстороннюю встречу с Макроном и фон дер Ляйен, на которой указал на необходимость совместного противодействия эскалации конфликта на Украине.
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Анастасия Чинкова