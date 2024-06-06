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Французские политики, представляющие оппозиционные партии, должны выступить против визита Владимира Зеленского во Францию и его встречи с президентом Эммануэлем Макроном. Об заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) политик назвал планирующуюся встречу «позорным зрелищем». Он отметил, что она обойдётся налогоплательщикам ещё в несколько миллиардов евро и приведёт к эскалации украинского конфликта в полномасштабную войну.
По мнению Филиппо, если французские оппозиционные партии не будут выступать против визита Зеленского в предстоящую пятницу, они тем самым будут причастны к продолжению боевых действий на Украине, а также к разрушению Франции как государства.
Во вторник информационное агентство AFP сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 7 июня, примет Владимира Зеленского в своей резиденции в Елисейском дворце.
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По мнению Филиппо, если французские оппозиционные партии не будут выступать против визита Зеленского в предстоящую пятницу, они тем самым будут причастны к продолжению боевых действий на Украине, а также к разрушению Франции как государства.
Во вторник информационное агентство AFP сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 7 июня, примет Владимира Зеленского в своей резиденции в Елисейском дворце.
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Александр Бойцов